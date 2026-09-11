Muere Samuel “Chiche” Gelblung, periodista, escritor y presentador argentino

El periodismo argentino pierde a una de sus figuras más reconocibles. Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años, después de más de cinco décadas de carrera en las que se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión del país.

Gelblung construyó una trayectoria marcada por un estilo directo, vehemente y sin concesiones, tanto delante de las cámaras como en su extensa carrera en la prensa escrita. Su manera de entrevistar, basada en preguntas incómodas y una actitud frontal, generó seguidores y detractores, pero hizo de él una presencia habitual en el debate público argentino.

De las revistas a la televisión

Nacido en Buenos Aires en 1944, Gelblung comenzó su carrera periodística en la prensa gráfica durante la década de los 60. En las redacciones en las que trabajó se formó en el oficio y, con el paso de los años, llegó a convertirse en editor de revistas de gran circulación y en una figura de peso dentro del periodismo escrito.

Su salto a la televisión coincidió con una etapa de transformación de los espacios informativos y de actualidad en Argentina. Allí encontró el medio en el que desarrollaría buena parte de su carrera y en el que acabaría convirtiéndose en un rostro familiar para varias generaciones.

Como conductor, estuvo al frente de programas de actualidad, magazines y espacios de debate político. Su personalidad y su capacidad para mantener el ritmo en directo le permitieron consolidarse en un medio cada vez más competitivo.

Entrevistas y polémicas

A lo largo de su trayectoria, Gelblung entrevistó a presidentes, ministros, artistas, deportistas y numerosas personalidades internacionales. Su forma de abordar las conversaciones buscaba provocar respuestas y llevar a sus invitados a terrenos incómodos.

Esa manera de hacer periodismo le granjeó tanto admiración como críticas. Nunca fue una figura indiferente y convirtió su estilo personal en una de sus principales señas de identidad.

Defendía un periodismo capaz de interpelar a sus protagonistas, exigir explicaciones y poner sobre la mesa aquellas cuestiones que otros podían evitar. Una filosofía que mantuvo durante sus últimos años de actividad.

Una carrera más allá de la televisión

La trayectoria de Gelblung no se limitó a la pequeña pantalla. También escribió libros y columnas y participó en distintos proyectos editoriales, ampliando su presencia en el panorama cultural y mediático argentino.

Incluso con la transformación del sector provocada por internet, las redes sociales y las nuevas plataformas, mantuvo su presencia pública y trató de adaptarse a los nuevos formatos sin renunciar al estilo que había definido su carrera.

Con su muerte desaparece una de las voces más reconocibles del periodismo argentino de las últimas décadas, un profesional que durante más de medio siglo convirtió su particular manera de preguntar, debatir y provocar en una auténtica marca personal.