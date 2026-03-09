Nano Banana 2: la nueva apuesta de Google por la generación de imágenes

Nano Banana 2 permite a los usuarios tener un control artístico en sus imágenes más equilibrado en el entorno digital.

La inteligencia artificial aplicada a las imágenes y al diseño gráfico da un salto más con el lanzamiento por parte de Google de Nano Banana 2, también conocido como Gemini 3.1 Flash Image, el nuevo modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial. Esta versión llega tras Nano Banana Pro y está diseñada para ofrecer resultados de alta calidad, pero con una velocidad “ultrarrápida”.

La principal novedad de Nano Banana 2 es que reduce la diferencia entre rapidez y fidelidad visual. Es capaz de crear imágenes con iluminación más vibrante, texturas detalladas y acabados más realistas, alcanzando resoluciones de hasta 4K. Además, mantiene un seguimiento muy preciso de las instrucciones, captando los matices de lo que el usuario pide.

Para generar imágenes más exactas, el modelo se apoya en la base de conocimiento de Gemini y en información en tiempo real de la Búsqueda de Google. Esto le permite representar mejor temas del mundo real y ofrecer resultados más coherentes.

Otra de sus ventajas es la capacidad de trabajar con texto dentro de las imágenes. Puede crear textos claros y legibles para carteles, maquetas publicitarias o tarjetas de felicitación, e incluso localizar y traducir texto que aparezca en una fotografía.

Nano Banana 2 también mejora la consistencia visual: puede mantener el parecido de hasta cinco personajes y la fidelidad de hasta 14 objetos en una misma escena o proyecto, facilitando la creación de historias sin cambiar la apariencia de los elementos.

El modelo ya está disponible en productos de Google (Gemini, Lens y Google Cloud). Además, las imágenes generadas incluyen la marca de agua SynthID y credenciales C2PA para garantizar transparencia en el uso de IA.