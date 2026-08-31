Naomi Watts, Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián

Naomi Watts recibirá el Premio Donostia en la 74ª edición del Festival de San Sebastián. La actriz y productora recogerá el galardón el sábado 19 de septiembre en una gala en el Kursaal. Además, presentará en el certamen donostiarra el largometraje `The Housewife (La esposa perfecta)`, debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian.

El trabajo de Watts combina cine de autor con grandes producciones en la pequeña y en la gran pantalla. Ha estado nominada al Óscar en dos ocasiones: por su papel en 21 gramos, de Alejandro González Iñárritu, y por el de Lo imposible, Sección Oficial fuera de concurso, 2012, de J.A. Bayona.

Su consagración internacional llegó gracias a `Mulholland Drive, de David Lynch. También ha trabajado con cineastas como Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan, Noah Baumbach o Rodrigo García, con quien, en 2009, viajó a San Sebastián para clausurar la Sección Oficial fuera de concurso con Madres e hijas.

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The Housewife, que será la Proyección Premio Donostia, es el primer largometraje de Ben Shirinian, protagonizado por Naomi Watts, Tye Sheridan, Luke Evans, Michael Imperioli y Lena Olin.

Ambientado en 1964 y basado en un hecho real, el filme cuenta la historia de un joven periodista que descubre que un supuesto antiguo nazi vive oculto en Nueva York y que entabla amistad con la adorable esposa del principal sospechoso.

El Premio Donostia para Naomi Watts es el segundo anunciado en la edición de este año, que se suma al que recibirá el veterano director alemán Werner Herzog para reconocer su trayectoria.