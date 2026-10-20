Netflix emitirá "La Velada del Año" de Ibai Llanos durante los próximos tres años

Edu Aguirre durante La Velada del Año 6, a 25 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía- España)

El creador de contenido Ibai Llanos ha anunciado que la plataforma Netflix retransmitirá su evento de boxeo "La Velada del Año" los próximos tres años.

"La Velada del Año x Netflix. Historia. 2027. 2028. 2029", ha anunciado el conocido youtuber en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press.

Así, la plataforma ha adquirido los derechos para emitir "La Velada del Año VI", "La Velada del Año VIII" y "La Velada del Año IX".

Desde Netflix destacan que "La Velada del Año" "se ha consolidado como uno de los mayores eventos de streaming en español". La quinta edición, en 2025, alcanzó un pico de 9,3 millones de espectadores simultáneos, y la audiencia media ha pasado de cerca de 1 millón en 2021 a más de 6 millones en 2026.

Desde su estreno en 2021, "La Velada del Año" ha evolucionado desde un evento de boxeo entre creadores de contenido hasta convertirse en un espectáculo de gran formato que combina deporte, música y entretenimiento, reuniendo cada año a algunas de las figuras digitales más populares de España y Latinoamérica.

Su crecimiento también se ha reflejado en su dimensión presencial, pasando de una primera edición de formato reducido a llenar algunos de los mayores estadios de España, como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla.

Hasta ahora, "La Velada del Año" se había retransmitido principalmente en Twitch, a través del canal de Ibai Llanos. En 2026, la sexta edición amplió su distribución a YouTube y TikTok, antes de iniciar una nueva etapa en Netflix a partir de 2027.

"La Velada del Año" es un evento de boxeo y entretenimiento creado por Ibai Llanos en 2021. A lo largo de seis ediciones ha reunido a algunos de los principales creadores de contenido de España y Latinoamérica y ha celebrado sus últimas ediciones en grandes estadios como el Metropolitano de Madrid, el Santiago Bernabéu y La Cartuja de Sevilla.

El evento combina combates de boxeo amateur entre personalidades de internet con actuaciones musicales y una producción concebida para audiencias presenciales y digitales.

"La Velada del Año" celebró su sexta edición el pasado mes de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con más de ocho horas de streaming en directo de la mano de Ibai Llanos.

El evento, retransmitido de forma simultánea a través de YouTube, Twitch y TikTok, ha vuelto a batir récords de audiencia al alcanzar más de 34 millones de dispositivos únicos, frente a los 20,5 millones registrados en 2025, y ha reunido a 80.000 personas en el estadio sevillano.