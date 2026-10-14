Netflix despide a 1.000 empleados y se adentra en los eventos deportivos

Logo de la plataforma en un móvil y parte de su catálogo en una portátil.

La plataforma estadounidense de “streaming” Netflix comenzó a anunciar a sus trabajadores un plan de despidos que afecta al 6% de su plantilla global, lo que supone la salida de aproximadamente 1.000 personas de la empresa en su mayor ajuste de plantilla desde 2022. “Nuestra misión -entretener al mundo- es ambiciosa, y para lograrla debemos ser rigurosos en la asignación de nuestro personal y recursos”, indicaron los coconsejeros delegados de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, en un correo electrónico dirigido a los empleados y recogido por medios como The Wall Street Journal y CNBC.

Los recortes de plantilla afectarán sobre todo a las divisiones de producto, tecnología, al equipo legal y a recursos humanos, mientras los altos ejecutivos de la plataforma de entretenimiento valoraron que su negocio se mantiene “sólido y está en crecimiento. Seguimos encaminados a cumplir con nuestras previsiones para todo el año. Continuaremos invirtiendo de forma decidida en áreas de alto impacto para mejorar nuestro servicio e impulsar aún más el crecimiento y la innovación. Para ello, debemos tomar decisiones bien definidas en toda la empresa para poder seguir ofreciendo nuestros servicios”, sostuvieron.

La compañía se enfrenta a una caída del 43% de sus acciones en el último año y ha puesto en marcha recientemente estrategias para impulsar sus ingresos como nuevos planes de publicidad, restricciones en el acceso compartido a las cuentas o subidas de precios.

Tampoco tuvo éxito su intentona de hacerse con Warner Bros. Discovery al acabar retirándose de la lucha de ofertas que mantuvo con Paramount Skydance, lo que limitó las opciones de ampliar su negocio, aunque acabó reportando 2.800 millones de dólares (2.520 millones de euros) contemplados en una cláusula de rescisión con Warner.

Netflix registró un beneficio neto de 3.401 millones de dólares (2.969 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026.

Eventos deportivos

Entre otras cuestiones, Netflix se está adentrando en otros formatos audiovisuales más allá de las películas y las series y anunció este martes que adquirió los derechos exclusivos para España y Andorra de la Copa Mundial de la FIFA 2030 y que ofrecerá en directo los 104 partidos de la competición de fútbol. Asimismo, posee los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones del 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Con este movimiento estratégico, la plataforma de streaming da un salto cuantitativo en su apuesta por los eventos deportivos globales en vivo, consolidando un catálogo cada vez más diverso para atraer a millones de aficionados al deporte rey y competir directamente con los canales de televisión tradicional por las grandes audiencias.