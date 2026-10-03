Niños y adolescentes dedican dos meses al año a pantallas

Los niños y adolescentes españoles de ocho a 16 años dedican, de media, 215,5 minutos diarios al uso de pantallas, es decir, algo más de tres horas y media, lo que se traduce en casi dos meses completos si se extrapola al conjunto del año, según desvela el informe “Pantallas, infancia y adolescencia en España: situación actual y retos”, de la Gasol Foundation.

El documento, presentado analiza y compara los datos de uso de pantallas de las dos ediciones del estudio “PASOS”, correspondientes a los periodos 2019-2020 y 2022-2023. En total, estudia a 6.170 menores, de los que un 56,2 por ciento son población infantil, menor de 13 años, y el otro 43,8 por ciento adolescente, de 13 a 16 años. En conjunto, el 69,6 por ciento de los niños y adolescentes supera las dos horas diarias de uso de pantallas. La media se sitúa en 215,5 minutos al día en toda la semana, 187 minutos por día entre semana y 287 si se tiene en cuenta solo el fin de semana. La coordinadora técnica de Investigación y Programas de la Gasol Foundation, Paula Berruezo, precisó que el informe no diferencia si el uso es recreativo o educativo.

Por géneros, los chicos presentan en ambas ediciones del estudio un mayor uso de pantallas y una mayor proporción de población que supera los 120 minutos diarios. En concreto, en “PASOS 2022”, el género masculino dedica más de cuatro horas al uso de pantallas al día. Aun así, el uso en la población femenina aumentó entre ambos periodos analizados, lo que llevó a una reducción de la brecha de género.

Si se compara por grupos de edad, se observa que los adolescentes emplean más tiempo a los dispositivos digitales que los niños. En este sentido, el informe resalta que el 91,8 por ciento de la población adolescente no cumple la recomendación de un máximo de dos horas diarias de uso de pantallas. Asimismo, el uso aumenta según avanzan los cursos académicos, situándose en una media de 296 minutos diarios en 4º de la ESO, frente a los 130 en 3º de Primaria. La “tablet” y/o teléfono inteligente destaca como el dispositivo con mayor uso y el que más crece entre 2019 y 2022, con un 24,3 y un 32,5 por ciento de niños y adolescentes, respectivamente, que dedica más de 120 minutos diarios exclusivamente a estos dispositivos.

En una comparación por nivel socioeconómico, los valores de uso más elevados se registran entre la población que crece en un entorno con una menor renta media por persona, y cuyas madres, padres y/o tutores legales no tienen estudios universitarios y no se encuentran trabajando.

Estas diferencias se mantienen para todos los días de la semana en ambas ediciones. Si se combinan las variables de edad, género y nivel de estudios, la situación más favorable es la de género femenino, entre ocho y 13 años y padres con estudios universitarios, aunque sigue superando el límite de 120 minutos diarios, acercándose a 130. En el otro extremo, la situación más adversa es la de género masculino, adolescente y padres sin estudios universitarios, un grupo al que “PASOS 2022” atribuye 230 minutos de uso al día. Es decir, entre los grupos con un uso más favorable y menos favorable, hay una diferencia de prácticamente tres horas. Lo que queda claro en el estudio es que el número de minutos que dedican niños y adolescentes ante las pantallas es un reto que se plantea a la sociedad para evitar problemas físicos y mentales en el futuro.

El papel de las instituciones

La ministra de Sanidad, Mónica García, intervino en el acto aseverando que no se puede atribuir a la “responsabilidad individual” un “problema de salud pública” como es el elevado uso de pantallas entre la población infantil y adolescentes, tras lo que puso el foco en el papel de las instituciones. “Estamos privando a niños y niñas de que tengan un ocio saludable. No tiene que ser un deporte de élite, no tenemos que crear deportistas, pero sí entornos saludables donde los niños puedan jugar, relacionarse, tener espacios seguros y saludables”, resaltó. Frente a las pantallas, reivindicó como “una de las alternativas” el tiempo que dedican los padres a sus hijos, para estar con ellos, llevarlos al colegio, etc., aunque lamentó que no todas las familias tienen la misma disponibilidad.

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Asimismo, puso en valor, entre otras iniciativas del Ministerio de Sanidad, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil y Tardes con Plan, con el objetivo de poder ofrecer a los niños un ocio saludable. En cuanto a la posible prohibición del acceso de menores a redes sociales, la ministra mostró dudas sobre su eficacia desde el punto de vista de la salud pública. “Tenemos que saber cuáles son las medidas y las herramientas que funcionan para disminuir el tiempo y también incrementar de alguna manera la calidad del contenido a la que acceden los adolescentes y los niños, y ya de paso los adultos también”, indicó.

Por su parte, el presidente de Gasol Foundation, el exjugador de baloncesto Pau Gasol, hizo un llamamiento para situar a la infancia en el centro de las decisiones que afectan a su entorno digital; y acelerar las políticas públicas ya en marcha, consolidando medidas como las del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil.