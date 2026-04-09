“A Nosa Verbena” abre su quinta edición de fiestas tradicionales gallegas

Estrella Galicia lanza la quinta edición de "A Nosa Verbena", iniciativa que recupera fiestas tradicionales gallegas y refuerza la cultura y vida social en el mundo rural. Este año se recuperarán cuatro verbenas, una por cada provincia, alcanzando un total de 25 desde 2021. La cervecera mantiene así su compromiso con la tradición gallega, apoyando la preservación de la identidad local y fomentando la participación de las comunidades.

El plazo de inscripción para las localidades interesadas estará abierto del 9 al 28 de abril en la web oficial. Las candidaturas deben corresponder a fiestas que hayan desaparecido o estén en riesgo de desaparecer y contar con una persona comprometida con su organización y continuidad, colaborando estrechamente con Estrella Galicia en la revitalización de la celebración.

Desde su inicio, el proyecto ha logrado revitalizar verbenas con orquestas, charangas y actividades que dinamizan los entornos locales, como ocurrió en Celaguantes, Gondar y Sabadín en la pasada edición. La iniciativa también impulsa la economía local, al atraer visitantes y promover la participación de proveedores y artistas de cada comarca. Cristina Canosa, responsable de Proximidad y Cultura de Hijos de Rivera, destaca que “la recuperación de cada verbena supone mucho más que una celebración; es una oportunidad para poner en valor la identidad local y conectar generaciones”, reforzando así la vida cultural y comunitaria en Galicia.

Además, la campaña de esta edición cuenta con un spot audiovisual que anuncia el inicio del plazo de inscripción, sumando visibilidad a la iniciativa y animando a que más localidades se unan a la recuperación de sus verbenas tradicionales.