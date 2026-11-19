Las 6 estafas del Black Friday 2026 que debes conocer para no perder dinero.

El Black Friday 2026 llega acompañado de nuevas amenazas para quienes compran por internet. Las estafas digitales evolucionan al ritmo de la inteligencia artificial, con técnicas cada vez más sofisticadas que permiten suplantar marcas, crear vídeos falsos de famosos promocionando productos, manipular reseñas y robar información personal y bancaria.

Así lo advierte DLTCode, empresa especializada en ciberseguridad y tecnología basada en inteligencia artificial, que alerta de un escenario en el que ya no basta con desconfiar de los correos electrónicos sospechosos o comprobar si una página web parece legítima. Los ciberdelincuentes han incorporado herramientas de IA generativa para personalizar sus ataques y adaptarlos a cada consumidor.

Una de las principales novedades de esta campaña es la aparición de agentes de inteligencia artificial capaces de buscar productos, comparar precios e incluso realizar compras en nombre de los usuarios. Aunque est

as herramientas facilitan el proceso de compra, también pueden convertirse en una puerta de entrada para el fraude si acceden a fuentes manipuladas, recomendaciones falsas o servicios no verificados.

Las nuevas estafas del Black Friday: deepfakes, falsas ofertas y robo de datos

Entre los principales peligros de este Black Friday se encuentra la proliferación de los deepfakes. Los delincuentes pueden crear vídeos hiperrealistas en los que supuestos famosos o influencers promocionan productos y descuentos que en realidad son fraudulentos.

También pueden utilizar grabaciones de voz falsas para hacerse pasar por servicios de atención al cliente y conseguir que los consumidores faciliten información privada o bancaria. La apariencia de una persona o su voz ya no son garantías suficientes para comprobar que una comunicación es auténtica.

A estas técnicas se suman otras amenazas:

Falsas promociones y descuentos: páginas y anuncios que suplantan a marcas conocidas para atraer compradores hacia plataformas fraudulentas

Reseñas falsas: valoraciones y comparativas manipuladas para mejorar artificialmente la reputación de determinados productos

Robo de datos personales: información sobre búsquedas, carritos abandonados e intereses de compra que permite construir perfiles detallados de los consumidores

Estafas con criptomonedas: supuestos descuentos que exigen conectar una cartera digital y pueden terminar en el robo de los criptoactivos

Ciberataques automatizados: campañas que utilizan inteligencia artificial para personalizar mensajes y aumentar la eficacia de los engaños

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Según Efrén Varón Gil, director de inteligencia de DLTCode, la desinformación también condiciona las decisiones de compra mediante campañas coordinadas de reseñas falsas y recomendaciones artificiales.

Cómo evitar las estafas del Black Friday si utilizas inteligencia artificial

La compañía advierte de que los consumidores deben extremar las precauciones cuando delegan sus compras en asistentes o agentes de inteligencia artificial. Para reducir los riesgos, propone seis medidas de seguridad:

Controlar los pagos: no conceder autorizaciones ilimitadas a los agentes de IA y exigir siempre una confirmación humana antes de cerrar una compra Limitar los permisos: evitar que estas herramientas tengan acceso completo a cuentas bancarias, perfiles personales y datos sensibles Establecer límites de gasto: configurar importes máximos por operación y presupuestos para impedir compras indiscriminadas Comprobar las ofertas: verificar las promociones y recomendaciones en las páginas y canales oficiales de los comercios Desconfiar de instrucciones externas: no seguir automáticamente las indicaciones que los asistentes encuentren en páginas web o fuentes cuya fiabilidad no esté contrastada Revisar las operaciones: comprobar el historial de compras realizadas por los agentes de IA y los permisos que mantienen activos

"No se trata de renunciar a las herramientas de inteligencia artificial que tenemos a nuestro alcance, sino de no perder el control sobre nuestras decisiones económicas y datos personales dejándonos llevar por la comodidad tecnológica", señala Varón Gil.

Un Black Friday con más riesgos para los compradores

La inteligencia artificial ha cambiado tanto la forma de comprar como las técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes. La posibilidad de generar identidades falsas, conversaciones creíbles y anuncios personalizados permite construir engaños cada vez más difíciles de detectar.

Por ello, DLTCode insiste en que la seguridad durante el Black Friday no depende únicamente de identificar enlaces sospechosos o páginas fraudulentas. También es necesario comprobar la autenticidad de las recomendaciones, desconfiar de las promociones demasiado atractivas y mantener el control sobre los datos y las operaciones económicas.

La compañía recuerda que la comodidad de las nuevas tecnologías no debe sustituir la verificación de las fuentes ni la supervisión de las compras, especialmente cuando se utilizan herramientas capaces de operar directamente en nombre del consumidor.