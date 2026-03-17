Oliver Laxe, muy feliz: “Nos dicen que quieren más de nuestra movida”

Oliver Laxe, director gallego, se mostró muy satisfecho con la 98.ª edición de los Oscar, calificando la gala de “divertida” y destacando la calidad de los premios otorgados. Se alegró por el triunfo del cineasta Joachim Trier, a quien definió como “un tío exquisito”, y señaló que, aunque “me hubiera gustado el sonido” para las nominadas al Oscar por mejor sonido de “Sirât” (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas), competir frente a grandes producciones como “F1: La película” ya representaba un logro significativo. Yasmina Praderas también expresó su satisfacción por la experiencia: “muy contentas y muy felices”, calificando el día como “único e inolvidable” y destacando la oportunidad de compartir con compañeros del oficio.

Durante la gala, Laxe apoyó de manera entusiasta la intervención de Javier Bardem, quien al presentar el Oscar al que optaba “Sirât” proclamó desde el escenario: “No a la guerra y Palestina libre”. Laxe elogió la energía y la contundencia del actor, afirmando: “Me ha encantado. Me ha parecido increíble. Bravo, Javier”, y recordó que él mismo lucía un pin con la sandía, símbolo de apoyo al pueblo palestino. Priyanka Chopra y Bardem entregaron finalmente el Oscar a la mejor película internacional, que se llevó la cinta noruega “Valor sentimental”, mientras que Laxe se mostró contento con el resultado de los premios y con la ceremonia en general, que calificó de divertida y con un humor que defendía al cine y la creatividad global.

El recorrido de “Sirât” por la temporada de premios ha sido intenso, con éxitos y derrotas. El primer galardón lo consiguió en el Festival de Cannes, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado en su estreno mundial en sección oficial. Posteriormente, en los Premios del Cine Europeo logró cinco premios: Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Casting y Mejor Dirección de Fotografía.

En cambio, la película se fue de vacío en los Globos de Oro, los BAFTA y no logró el premio a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Critics Choice. En España, triunfó en los Premios Gaudí con ocho galardones y en los Premios Feroz obtuvo dos de sus siete nominaciones. En los recientes Premios Goya celebrados en Barcelona, Laxe ganó en todas las categorías técnicas: Mejor Montaje, Música Original, Mejor Dirección de Producción, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Sonido, aunque las categorías grandes fueron para otras cintas.

La firma gallega Adolfo Domínguez confeccionó un traje inspirado en “Sirât”, diseñado para la alfombra roja

España en los Oscar

Oliver Laxe, director gallego de "Sirat" vestido de Adolfo Domínguez en los Oscar. | Mark Hammond

Este reconocimiento internacional se enmarca dentro de la historia del cine español en los Oscar. “Sirât” es la 21.ª película española nominada a Mejor Película Internacional; la primera fue “Plácido” de Luis García Berlanga en 1961, y la última antes de esta edición fue “La sociedad de la nieve”, de J. A. Bayona. Solo cuatro películas españolas regresaron con el Oscar: “Volver a empezar” (José Luis Garci, 1982), “Belle Époque” (Fernando Trueba, 1993), “Todo sobre mi madre” (Pedro Almodóvar, 1999) y “Mar adentro” (Alejandro Amenábar, 2004). Laxe valoró la oportunidad de que “Sirât” representara a España, destacando la importancia de la visibilidad internacional para su cine y para el reconocimiento del talento técnico y artístico español.

Un elemento destacado de la presencia de Laxe en la gala fue su vestuario. La firma gallega Adolfo Domínguez confeccionó un traje inspirado en “Sirât”, diseñado específicamente para la alfombra roja de Los Ángeles. Según Tiziana Domínguez, directora de Diseño de la marca, el modelo reflejaba “la tensión entre occidente, más estructurado, y oriente, más natural, lánguido y sensual”.

Esta colaboración se remonta a seis años atrás con “O que arde”, e incluye la elección de vestuario para Benedicta Sánchez en los Goya 2020, así como varias colaboraciones en desfiles y otros eventos cinematográficos. Laxe también llevó un diseño de la firma para la gala de los premios César en París dos semanas antes. Además, destacó que sentirse arropado por un diseñador de su país le daba confianza y reforzaba su identidad cultural.