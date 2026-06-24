Ourense se vuelve viral: ¿La ciudad o el desierto de Mario Bros en pleno verano?

Un vídeo publicado en redes sociales ha generado una notable repercusión en pocos días, acumulando cerca de 30.000 visualizaciones en apenas 48 horas y supera las 3.000 interacciones, al mostrar la calle del Paseo de Ourense, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, completamente vacía en pleno verano.

La grabación, acompañada del texto “Ourense se siente así” y una música inspirada en escenarios desérticos de los videojuegos de Mario Bros, muestra una imagen poco habitual de esta vía. La calle, que suele tener un tránsito constante de peatones, aparece convertida en un auténtico “desierto urbano” en plena zona comercial. Una a estampa que ha llamado la atención de miles de usuarios.

Las reacciones no se han hecho esperar y el vídeo se ha llenado de comentarios entre el humor y la resignación. Muchos vecinos describen el ambiente como un auténtico “caldo de berzas no aire”, mientras otros reconocen sin rodeos la dureza del verano ourensano: “¡¿me lo dices o me lo cuentas?! QUE CALOR”. También se repite la idea de que “cualquiera pasea con este calor” y que cada verano la ciudad se convierte en un auténtico “infierno”.

Entre los testimonios también aparecen visitantes y antiguos estudiantes que han pasado por la provincia, sorprendidos por las temperaturas. Algunos incluso comparan su experiencia con otras zonas más cálidas del sur peninsular, asegurando: “hice allí el SICUE y pensaba que estaba en Córdoba cuando llegué”.

El vídeo, convertido ya en fenómeno viral local, vuelve a poner sobre la mesa el impacto del calor extremo en Ourense durante el verano y cómo este condiciona la vida en una de sus calles más emblemáticas y comerciales, como es la calle del Paseo.