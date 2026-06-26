Un outlet a una hora de Ourense tiene descuentos de hasta el 80% en marcas como Polo, Armani o Tommy Hilfiger

Quienes estén buscando renovar su armario este verano tienen una oportunidad a poco más de una hora de Ourense. El Mercado da Pedra, uno de los espacios comerciales más conocidos del centro de Vigo, ha puesto en marcha una campaña especial de liquidación con rebajas que llegan hasta el 80% en artículos de primeras marcas.

La iniciativa estará disponible durante los días 26, 27 y 28 de junio, coincidiendo con el arranque de la temporada de descuentos estivales. Durante este periodo, los visitantes podrán encontrar importantes reducciones de precio, con ofertas que oscilan entre el 50%, el 60%, el 70% y, en algunos casos, el 80%.

Ubicado en el histórico Casco Vello de Vigo, entre las marcas incluidas en esta campaña destacan nombres tan conocidos como Armani, Tommy Hilfiger, Harper, Salsa, Polo o Valentino, además de otras enseñas nacionales e internacionales presentes en el outlet.

Desde la organización explican que esta acción responde a la necesidad de liberar espacio para la llegada de nuevas colecciones, una estrategia habitual en estas fechas y que permite a los clientes acceder a importantes descuentos sobre productos de temporadas anteriores.

Con estas rebajas excepcionales y su cercanía a Ourense, el Mercado da Pedra se posiciona como una de las opciones más atractivas de Galicia para aprovechar las compras de verano con importantes ahorros.