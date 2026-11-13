Los países del Pacífico hablan: “No queremos que nos salven”

Foto de familia de los participantes en la cumbre sobre el clima que se celebra en Turquía.

Los líderes del Pacífico reclaman en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año apoyo internacional al “Continente Azul del Pacífico” para financiar respuestas lideradas por sus comunidades frente al aumento del nivel del mar, el calentamiento del océano y los fenómenos meteorológicos extremos. “No necesitamos que nos salven; necesitamos inversión bajo nuestros propios términos”, reclaman desde Antalya (Turquía), donde la conferencia internacional se prolongará hasta el 20 de noviembre.

En concreto, proponen proteger el océano mediante la conservación comunitaria y las prácticas sostenibles, financiar la adaptación y la resiliencia, e impulsar las energías limpias con capacitación y propiedad local. También reclaman respetar el liderazgo regional y la custodia indígena y consuetudinaria, proteger la soberanía y los derechos marítimos, y reducir rápidamente las emisiones globales.

Esta reclamación llega tras la adopción de la Declaración de Taku Pakasoa en la Pre-COP del Pacífico del pasado 6 de octubre, que fijó como prioridades mantener al alcance la meta de 1,5°C, facilitar el acceso a la financiación climática, fortalecer la resiliencia comunitaria y proteger el océano. Además, coincide con el estreno en la COP31 del documental “Pacific Rising”, que destaca iniciativas locales de adaptación y reivindica el liderazgo de la región para definir su futuro climático.

El nivel del mar

La película, de 75 minutos, producida por Wild Pacific Media y narrada por la actriz samoana-australiana Catherine Lagaaia, muestra cómo las comunidades del Pacífico combinan conocimientos ancestrales, ciencia e ingenio para afrontar el cambio climático, desde la elevación del terreno para proteger hogares en Tuvalu hasta la adaptación de los cultivos a condiciones más secas en Tonga. El documental también destaca la importancia del océano Pacífico, que abarca el 46% de la superficie oceánica mundial y desempeña un papel fundamental en la regulación del clima. En este sentido, señala que fenómenos como El Niño muestran cómo las variaciones de la temperatura del Pacífico pueden provocar efectos globales, como calor extremo, sequías e inundaciones, con consecuencias para la seguridad alimentaria, los ecosistemas y la economía.

El vicepresidente de Seychelles, Alix Sebastien Pillay, alertó ayer en la Cumbre del Clima de Antalya (Turquía) de que la crisis climática amenaza la existencia de su país y compromete su seguridad nacional, su estabilidad económica y su desarrollo sostenible, según ha informado la DPA. “(El cambio climático) es una cuestión fundamental para nuestra seguridad nacional, nuestra estabilidad económica, nuestro desarrollo sostenible y nuestra propia supervivencia”, señaló. Al menos 8.000 personas murieron en el mundo por inundaciones en lo que va de 2026, la cifra más alta desde 2013, mientras que 106 países registraron récords mensuales de temperatura entre enero y septiembre, según señaló Oxfam en un análisis difundido durante la cumbre.