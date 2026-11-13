Los países del Pacífico hablan: “No queremos que nos salven”
COP31
Piden proteger el océano con prácticas sostenibles e impulsar la energía limpia con gestión local
Los líderes del Pacífico reclaman en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año apoyo internacional al “Continente Azul del Pacífico” para financiar respuestas lideradas por sus comunidades frente al aumento del nivel del mar, el calentamiento del océano y los fenómenos meteorológicos extremos. “No necesitamos que nos salven; necesitamos inversión bajo nuestros propios términos”, reclaman desde Antalya (Turquía), donde la conferencia internacional se prolongará hasta el 20 de noviembre.
En concreto, proponen proteger el océano mediante la conservación comunitaria y las prácticas sostenibles, financiar la adaptación y la resiliencia, e impulsar las energías limpias con capacitación y propiedad local. También reclaman respetar el liderazgo regional y la custodia indígena y consuetudinaria, proteger la soberanía y los derechos marítimos, y reducir rápidamente las emisiones globales.
Esta reclamación llega tras la adopción de la Declaración de Taku Pakasoa en la Pre-COP del Pacífico del pasado 6 de octubre, que fijó como prioridades mantener al alcance la meta de 1,5°C, facilitar el acceso a la financiación climática, fortalecer la resiliencia comunitaria y proteger el océano. Además, coincide con el estreno en la COP31 del documental “Pacific Rising”, que destaca iniciativas locales de adaptación y reivindica el liderazgo de la región para definir su futuro climático.
El nivel del mar
La película, de 75 minutos, producida por Wild Pacific Media y narrada por la actriz samoana-australiana Catherine Lagaaia, muestra cómo las comunidades del Pacífico combinan conocimientos ancestrales, ciencia e ingenio para afrontar el cambio climático, desde la elevación del terreno para proteger hogares en Tuvalu hasta la adaptación de los cultivos a condiciones más secas en Tonga. El documental también destaca la importancia del océano Pacífico, que abarca el 46% de la superficie oceánica mundial y desempeña un papel fundamental en la regulación del clima. En este sentido, señala que fenómenos como El Niño muestran cómo las variaciones de la temperatura del Pacífico pueden provocar efectos globales, como calor extremo, sequías e inundaciones, con consecuencias para la seguridad alimentaria, los ecosistemas y la economía.
El vicepresidente de Seychelles, Alix Sebastien Pillay, alertó ayer en la Cumbre del Clima de Antalya (Turquía) de que la crisis climática amenaza la existencia de su país y compromete su seguridad nacional, su estabilidad económica y su desarrollo sostenible, según ha informado la DPA. “(El cambio climático) es una cuestión fundamental para nuestra seguridad nacional, nuestra estabilidad económica, nuestro desarrollo sostenible y nuestra propia supervivencia”, señaló. Al menos 8.000 personas murieron en el mundo por inundaciones en lo que va de 2026, la cifra más alta desde 2013, mientras que 106 países registraron récords mensuales de temperatura entre enero y septiembre, según señaló Oxfam en un análisis difundido durante la cumbre.
Catorce países firman impulsar la inversión en créditos de carbono
Catorce países, entre ellos Francia, Canadá, Turquía y Reino Unido, firmaron la declaración de Antalya para promover políticas que impulsen la inversión privada en mercados internacionales de créditos de carbono. La firma se enmarca en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima), que se celebra en la ciudad turca, según informó ayer la entidad promotora de la iniciativa, la Coalición para el Crecimiento de los Mercados de Carbono. Los otros diez países firmantes son Indonesia, Irlanda, Italia, Kenia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Suiza y Zambia.
La declaración destaca que los mercados de créditos de carbono “desempeñan un papel importante a la hora de dirigir el capital hacia la acción climática y el crecimiento positivo para el clima” y añade que “lo que importa ahora es la implementación”. Los mercados de carbono ponen un precio a las emisiones para incentivar su reducción donde resulte más rentable y facilitar los objetivos climáticos. El Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París reconocen estos mecanismos, mientras que este último incorpora también cooperación no comercial para reforzar los compromisos nacionales.
La iniciativa incluye, además, una guía de políticas con ocho palancas de actuación para aumentar la demanda empresarial de créditos de alta integridad y canalizar financiación hacia la acción climática. La guía orientará a gobiernos y actores del mercado para acelerar las compras y expandir el sector, con políticas que favorezcan mercados conectados globalmente.
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