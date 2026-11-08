El Papa León XIV anima a los jóvenes a casarse: “¡No le teman al para siempre!”

El Papa León XIV pidió a la comunidad educativa uruguaya que contribuya al “uso sabio de las tecnologías y la IA, colocando a la persona antes que el algoritmo y armonizando las inteligencias técnica, emocional, social, espiritual y ecológica”. Así se expresó el Pontífice en la Universidad Católica de Uruguay este sábado, una cita en Montevideo que incluyó el barrio de Casavalle y el Estadio Centenario. “La paradoja resulta cada vez más evidente: mientras se atribuye inteligencia a los sistemas computacionales, nos cuesta reconocer la dignidad inalienable de las personas”, expresó León XIV, calificando el “proceso de deshumanización” como “un desafío” y subrayando que “nadie puede ser rechazado”.

El Pontífice estructuró su alocución en un “paseo” por los sentidos: pidió que “la contemplación tenga un lugar privilegiado” y lamentó sobre el tacto que “los dedos humanos están produciendo la más terrible de las obras humanas: la guerra”. En el barrio de Casavalle denunció la violencia: “No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”.

En la vigilia del Estadio Centenario abordó la secularización y animó a los jóvenes a casarse: “¡No le teman al para siempre!”. También exhortó a ser “esa voz que Uruguay necesita para descubrir de verdad cuánto es importante la fe en Dios, cuánto es valiosa la vida humana”. Finalmente, visitó a sacerdotes ancianos y enfermos en el Hogar Jacinto Vera, impartiendo su bendición a una veintena.

Siguiente parada

Antes de dirigirse al aeropuerto de Montevideo para continuar viaje hacia Argentina León XIV almorzó con los obispos en la Casa de Acogida Jesús Buen Pastor. El vuelo despegó sobre las 15,00 horas y aterrizó una hora más tarde en el aeropuerto internacional de Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery. Tras su llegada visitó el monumento al general San Martín y a los ejércitos de la Independencia.

La ceremonia de bienvenida estaba prevista a las 17,20 horas en la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, donde también se reuniría con el presidente de Argentina, Javier Milei. Más tarde, el Pontífice tenía previsto mantener un encuentro con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, en el que era el último acto de la agenda del Papa del domingo.

Entre otros actos que tendrán lugar los próximos días en Argentina, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, institución dedicada a la atención integral y acompañamiento de personas con discapacidad intelectual y motora. Luego presidirá una vigilia con los jóvenes en el Monumento a los españoles de Buenos Aires. En Argentina, León XIV permanecerá hasta el día 11.

El Papa da las gracias a las mujeres del país

El Papa León XIV dio las gracias ayer a las mujeres que transmitieron la fe en las familias uruguayas, en especial a las madres y abuelas, y les pidió que “no se cansen de transmitir la fe. Prediquen con su vida y también con su palabra”, argumentó el Pontífice. Así lo hizo durante la misa celebrada en la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, coincidiendo con la fiesta de la patrona del país y en el último día de su visita a Uruguay antes de partir hacia Argentina, donde desarrollará la segunda etapa de su viaje apostólico por Latinoamérica.

Antes de la misa, durante el trayecto a Florida, el Pontífice se detuvo ante la parroquia de Santa Teresita, en Juanicó, la primera de Uruguay dedicada a la santa tras su canonización. Allí confesó que su familia, especialmente su padre, tenía una gran devoción a santa Teresita y que poder pasar por allí es “un momento de devoción, un momento de agradecimiento”.

Una vez en Florida, afirmó que “la mayor parte de la historia no quedó escrita en los libros” y pidió a las madres que “no den por perdido aquello que sembraron”, recordando a santa Mónica. Añadió que “hay puertas que ustedes no pueden abrir, pero Dios sí. Sus hijos y nietos necesitan ver que la fe ocupa un lugar verdadero en la vida de los hombres de su familia”, expresó además, animando a los varones a imitar a san José.

Durante la homilía, recordó las raíces cristianas del país, subrayó que no se comprende la historia prescindiendo de Dios, pidió orar por los gobernantes, citó a beatas locales y exhortó: “Uruguay, ¡hay que ponerse en camino! ¡Hay que entrar de nuevo en las casas, acercarse a las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo!”.

Al terminar, el papa depositó una rosa de oro a los pies de la Virgen, despidiéndose de la plaza entre aplausos, cánticos y muestras de agradecimiento.

León XIV destacó finalmente la generosidad uruguaya.