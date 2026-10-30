León XIV, primer papa que participa en unas elecciones: vota por correo en las midterms

León XIV ha votado por correo en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos que se celebrarán el próximo martes, de modo que se ha convertido ya en el primer papa que participa en unos comicios durante su pontificado.

Desde el Vaticano han asegurado que Robert Prevost, "siempre que le ha sido posible", ha ejercido su derecho como ciudadano de Estados Unidos, incluso durante sus años de residencia en Perú.

En línea con esta práctica, según el portal oficial del Vaticano, León XIV ha votado para manifestar su "creencia en el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos".

Enfrentamiento con Trump

No quedan muy atrás los enfrentamientos que el papa ha mantenido con un Donald Trump molesto por las apelaciones de León XIV sobre la paz. De hecho, el presidente de Estados Unidos llegó a reclamar al pontífice que "enderezase el rumbo" y secundase sus planteamientos bélicos en Oriente Próximo, ya que "no estaría en el Vaticano" si no fuera por el acercamiento que la iglesia católica busca con él.

No obstante, Prevost no se arredró y mantuvo sus llamamientos a favor de la paz. En esta línea, no solo repudió a "los artífices de la guerra" y a quienes perpetúan "un ciclo interminable de desestabilización y muerte", lo que catalogó como "una explotación de la creación de dios que toda conciencia honesta debe denunciar y rechazar", sino que alertó de que "el mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos".