El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio

El papa León XIV preside la audiencia general en la plaza de San Pedro, en el Vaticano en una foto de archivo.

Este miércoles la Santa Sede anunció en un comunicado difundido por su portavoz, Matteo Bruni que el Papa León XIV visitará España. Por el momento, el Vaticano no ha detallado el programa oficial ni las etapas concretas del recorrido.

El pontífice acudirá a España atendiendo a la invitación del jefe del Estado y de las autoridades eclesiásticas del país. Será la primera visita de un papa en quince años, desde el viaje de Benedicto XVI en 2011, ya que Francisco no llegó a visitar el país antes de su fallecimiento en abril de 2025.

Aunque el programa oficial se dará a conocer “a su debido tiempo”, el cardenal José Cobo avanzó en enero que los puntos fundamentales del viaje serán Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

El paso por Barcelona coincidirá con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926. Está previsto que el Papa presida la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, que se convertirá en el punto más alto del templo. Además, se prepara un acto multitudinario en el Estadio Olímpico.

La tercera etapa del viaje será el archipiélago canario, con posibles escalas en Tenerife y Gran Canaria. La visita pone el foco en la crisis migratoria, una preocupación ya manifestada por su antecesor. León XIV podría rendir homenaje a las víctimas de la ruta atlántica y visitar proyectos de acogida como la Fundación Buen Samaritano en Tenerife.

Cuarto viaje internacional

La visita a España será el cuarto viaje internacional del pontificado de León XIV. Tras su elección en mayo de 2025, el Papa ya viajó a Turquía y Líbano, y tiene programadas nuevas visitas a Mónaco y varios países africanos en los próximos meses.

León XIV, de nacionalidad también peruana por su etapa misionera en el país andino, ha expresado en varias ocasiones su deseo de regresar a España, un país que recorrió antes de su elección y donde mantiene raíces familiares por parte materna.