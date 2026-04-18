El Papa pide convertir "las instituciones en instrumentos para el bien común, no en lugares de conflicto"
"LUCHAS ESTÉRILES"
El Papa León XIV ha presidido este sábado una misa en el aeropuerto de Yaundé-Ville en Camerún en la que ha reclamado que las instituciones se conviertan en "en instrumentos para el bien común, y no en lugares de conflicto, de interés o en escenario de luchas estériles"
El Papa León XIV ha presidido este sábado una misa en el aeropuerto de Yaundé-Ville en Camerún en la que ha reclamado que las instituciones se conviertan en "en instrumentos para el bien común, y no en lugares de conflicto, de interés o en escenario de luchas estériles".
Igualmente, el Pontífice en su homilía ante unos 20.000 fieles instó en la necesidad de ayudar a quienes sufren "las adversidades de la vida" e hizo un llamamiento a la solidaridad para intentar frenar las crisis sociales, políticas, sanitarias o económicas.
"Todos puedan dar y recibir ayuda, según sus capacidades y necesidades", expresó León XIV, haciendo alusión a ayudar a los más pobres precisamente en un contexto global marcado por muchos conflictos bélicos activos.
Por ello ha insistido a buscar cambios de hábitos y estructuras en la sociedad actual haciendo un llamamiento a preservar la paz y a que dignidad de las personas "siga siendo fundamental y se superen las desigualdades y la marginación".
El Papa continuará su gira por el continente africano en los próximos días en los países de Angola y Guinea Ecuatorial hasta el próximo 23 de abril tras haber visitado Argelia y Camerún previamente.
León XIV realizará su primer viaje oficial a España en poco menos de dos meses, del 6 al 12 de junio, donde realizará actos religiosos en Madrid, Barcelona o Canarias.
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