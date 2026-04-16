El Papa vuelve a repudiar las guerras: "El mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos"

El papa León XIV ha aprovechado su viaje por África para volver a hacer un llamamiento a favor de la paz y contra la guerra en el mundo y, en este sentido, ha censurado que se gasten "miles de millones de dólares en asesinatos y devastación, mientras que los recursos necesarios para la sanación y la educación brillan por su ausencia".

Después de días recibiendo las críticas de Trump por rechazar los conflictos bélicos, el sumo pontífice ha advertido desde Camerún que "el mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos" y ha repudiado a "los artífices de la guerra" y a quienes perpetúan "un ciclo interminable de desestabilización y muerte". "Es un mundo trastornado, una explotación de la creación de dios que toda conciencia honesta debe denunciar y rechazar", ha remachado.

Frente a estos comportamientos, León XIV ha vuelto a reivindicar la importancia de "dar un giro decisivo" en la dirección opuesta, en aras de convivir en paz. Al término de su rezo en la catedral de San José, en Bamenda, el obispo de Roma participó en una suelta de palomas blancas para, una vez más, apelar a que la paz se instale definitivamente en el mundo.