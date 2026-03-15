"Los Pecadores", récord en los Oscar con más nominaciones

Los Premios Oscar se celebran hoy en el Dolby Theatre. Las películas más nominadas son “Los Pecadores”, con 16 candidaturas (récord histórico), y “Una batalla tras otra”, con 13. La cinta dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan logra la mayor cifra de nominaciones, aunque la favorita de la temporada de premios es “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Leonardo DiCaprio y ganadora en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro. La cinta llega a la última gran cita de la temporada con un amplio palmarés acumulado.

“Valor sentimental”, “Marty Supreme” y “Frankenstein” suman nueve nominaciones cada una, mientras “Hamnet”, de Chloé Zhao, alcanza ocho candidaturas, incluida la de mejor actriz principal para Jessie Buckley, favorita tras lograr varios premios recientes. En mejor actor, Timothée Chalamet llega como favorito tras su victoria en los Globos de Oro, pese a la polémica sobre la ópera y el ballet, mientras que Michael B. Jordan también figura entre los aspirantes tras su victoria en los Actor Awards.

En actriz de reparto destaca Amy Madigan por “Weapons”, tras ganar en los Critics Choice y en los Actor Awards, aunque Teyana Taylor mantiene opciones tras llevarse el Globo de Oro. La categoría de actor de reparto está más abierta, con Sean Penn, Jacob Elordi y Stellan Skarsgård como candidatos destacados. La temporada de premios en estas categorías ha estado bastante repartida, manteniendo la incertidumbre hasta la gala.

La española “Sirat”, de Oliver Laxe, opta a mejor película internacional y mejor sonido, aunque con pocas opciones. En la categoría internacional parten como favoritas “Valor sentimental” y “El agente secreto”. En sonido compiten también “F1: La película”, “Frankenstein”, “Una batalla tras otra” y “Los Pecadores”, con el equipo formado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, logrando la primera nominación para un equipo íntegramente femenino.

Los premios de guion parecen encaminarse a “Los Pecadores” (original) y “Una batalla tras otra” (adaptado), tras su victoria en los Writers Guild Awards. En categorías como mejor diseño de vestuario o mejor maquillaje y peluquería parte como favorita “Frankenstein”, donde Guillermo del Toro reinterpreta el clásico de Mary Shelley, destacando por su recreación del universo del personaje y su ambicioso trabajo visual.