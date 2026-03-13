Premios Óscar 2026: horarios, nominados y dónde ver la gala en España

Primer plano de la estatuilla del Oscar en una imagen de archivo.

Este domingo 15 de marzo, Hollywood acoge la 98ª edición de los Premios Oscar en el Teatro Dolby, con la conducción del cómico Conan O’Brien y la participación de estrellas como Adrien Brody, Chris Evans y Javier Bardem. La película favorita es "Los Pecadores", que con 16 nominaciones ha marcado un récord histórico, mientras que España estará representada por Sirât, de Óliver Laxe, compitiendo en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido.

La alfombra roja arrancará unas horas antes de la gala, que podrá seguirse en España a través de Movistar Plus+ con cobertura desde las 22:30 y la ceremonia en directo desde la medianoche. La noche promete sorpresas, actuaciones musicales de Miles Caton, Raphael Saadiq, EJAE y el Coro Maestro de Los Ángeles, y una intensa carrera por las estatuillas más codiciadas de la industria cinematográfica.

Categorías y nominados principales de los Premios Óscar 2026

Mejor Película

Bugonia, F1: La película

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Los Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Chloé Zhao (Hamnet)

Josh Safdie (Marty Supreme)

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Joachim Trier (Valor sentimental)

Ryan Coogler (Los Pecadores)

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Michael B. Jordan (Los Pecadores)

Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor Actriz Protagonista

Jessie Buckley (Hamnet)

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

Kate Hudson (Song Song Blue)

Renate Reinsve (Valor sentimental)

Emma Stone (Bugonia)

Mejor Actor de Reparto

Benicio del Toro (Una batalla tras otra)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Delroy Lindo (Los Pecadores)

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Stellan Skarsgård (Valor sentimental)

Mejor Actriz de Reparto

Elle Fanning (Valor sentimental)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)

Amy Madigan (Weapons)

Wunmi Mosaku (Los Pecadores)

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor Guion Original

Blue Moon

Un simple accidente

Marty Supreme

Valor sentimental

Los Pecadores

Mejor Guion Adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sueños de trenes

Mejor Película Internacional

El agente secreto (Brasil)

Un simple accidente (Francia e Irán)

Sirât (España), Valor sentimental (Noruega)

La voz de Hind (Túnez)

Mejor Película de Animación

Arco

Elio

Las guerreras K-pop

Little Amélie

Zootrópolis 2

Mejor Documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody contra Putin

La vecina perfecta