Premios Óscar 2026: horarios, nominados y dónde ver la gala en España
La 98ª edición de los Premios Oscar se celebra este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con Conan O’Brien como presentador y "Los Pecadores" de Ryan Coogler como gran favorita, mientras España compite con "Sirât" en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido
Este domingo 15 de marzo, Hollywood acoge la 98ª edición de los Premios Oscar en el Teatro Dolby, con la conducción del cómico Conan O’Brien y la participación de estrellas como Adrien Brody, Chris Evans y Javier Bardem. La película favorita es "Los Pecadores", que con 16 nominaciones ha marcado un récord histórico, mientras que España estará representada por Sirât, de Óliver Laxe, compitiendo en las categorías de mejor película internacional y mejor sonido.
La alfombra roja arrancará unas horas antes de la gala, que podrá seguirse en España a través de Movistar Plus+ con cobertura desde las 22:30 y la ceremonia en directo desde la medianoche. La noche promete sorpresas, actuaciones musicales de Miles Caton, Raphael Saadiq, EJAE y el Coro Maestro de Los Ángeles, y una intensa carrera por las estatuillas más codiciadas de la industria cinematográfica.
Categorías y nominados principales de los Premios Óscar 2026
Mejor Película
- Bugonia, F1: La película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Los Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloé Zhao (Hamnet)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
- Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
- Joachim Trier (Valor sentimental)
- Ryan Coogler (Los Pecadores)
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Los Pecadores)
- Wagner Moura (El agente secreto)
Mejor Actriz Protagonista
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)
- Kate Hudson (Song Song Blue)
- Renate Reinsve (Valor sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro (Una batalla tras otra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Delroy Lindo (Los Pecadores)
- Sean Penn (Una batalla tras otra)
- Stellan Skarsgård (Valor sentimental)
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning (Valor sentimental)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor sentimental)
- Amy Madigan (Weapons)
- Wunmi Mosaku (Los Pecadores)
- Teyana Taylor (Una batalla tras otra)
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Un simple accidente
- Marty Supreme
- Valor sentimental
- Los Pecadores
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
Mejor Película Internacional
- El agente secreto (Brasil)
- Un simple accidente (Francia e Irán)
- Sirât (España), Valor sentimental (Noruega)
- La voz de Hind (Túnez)
Mejor Película de Animación
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-pop
- Little Amélie
- Zootrópolis 2
Mejor Documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
