El periodista Xosé López, galardonado con el Diego Bernal

La Xunta Directiva de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) acordó por unanimidad otorgar el Premio Diego Bernal 2027 al periodista, doctor en Historia y catedrático emérito de Periodismo de la Universidad de Santiago (USC), Xosé López García.

Para la concesión de este galardón, la entidad valoró “su dilatada trayectoria en el mundo de la comunicación a lo largo de casi cinco décadas, en prácticamente todas las sus vertientes”, que lo convierte “en uno de los referentes más solventes en el conocimiento de la profesión”.

El jurado destaca que López comenzó trabajando en diversos medios de prensa escrita, para incorporarse luego a la docencia universitaria en la Facultad de Ciencias da Comunicación de la USC, donde se convirtió en doctor y catedrático, “formando a generaciones de profesionales, etapa en la que sobresale en la solvencia de su magisterio”. La APG subrayó también que el premiado coordinó desde 1999 el grupo de investigación: Novos medios, centrado en el estudio de los soportes digitales e impresos, impacto de la tecnología en la comunicación y historia del periodismo.