LA PUNTILLA
Duda
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En ocasiones, hasta el presidente de Estados Unidos es capaz de sorprender porque piensa, duda y no utiliza calificativos infantiles para retratar una situación muy peliaguda. Pero eso no garantiza que la decisión que adopte sea la más adecuada, al menos desde el punto de vista de quienes repudian la aplicación de la pena de muerte. El secretario de Guerra, otrora de Defensa, de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que el fusilamiento de Nidal Hasan, autor de trece asesinatos en un cuartel estadounidense, sería televisado para dar ejemplo, una atrocidad que pondría a EE UU a la altura de Arabia Saudí o Irán, ejemplos de civilidad.
Trump medita sobre “mostrarlo o no mostrarlo”. Trump tiene la oportunidad de mostrar algo de humanidad, la que no tiene ni con los palestinos, ni con los ucranianos, ni con los iraníes. ¿Acertará con su decisión? Imposible penetrar en una mente tan inestable. De sus palabras sobre el autor de los asesinatos no permite esperar nada bueno. Y habrá quien lo vea.
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