Cultivado actualmente en muchos lugares del mundo, el principal productor de este fruto seco tan saludable es Irán, con medio millón de toneladas al año.

El árbol del pistacho es uno de los más antiguos del mundo. Es originario de Asia Menor y Occidental, donde los árboles crecían de forma silvestre en las regiones altas del desierto.

El pistacho es el fruto de la Pistacia Vera, planta desértica y con alta tolerancia al suelo salino. Esta planta es muy resistente y puede sobrevivir en temperaturas que van desde los 10 grados bajo cero en invierno a los 40 grados en verano. Siempre en clima seco y con un verano largo para la correcta maduración del fruto.

Existen pocos frutos secos tan completos. El pistacho nos ayuda a regular el nivel de colesterol, a mantener una buena presión arterial, controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada.

Contiene proteínas vegetales, fósforo, magnesio y potasio. Es una fuente de vitamina B6, que contribuye a reducir la fatiga y tiene también vitaminas K, E y B1.

Es bajo en grasas, de hecho, es el fruto seco que menos calorías aporta, y está considerado uno de los alimentos más antioxidantes que existen. Regula el tránsito intestinal y es el mejor amigo de la diabetes, ya que equilibra los niveles de glucosa en sangre y mejora la resistencia a la insulina.

Hay un estudio de la Universidad de Harvard que dice que el consumo diario de pistachos puede alargar hasta 20 años la vida de una persona.

No es de extrañar que tan milagroso producto cuente con su propio día conmemorativo.

Hoy, 26 de febrero, es el Dia Internacional del Pistacho.

Propina - Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero

Este refrán nos enseña la importancia de la economía continuada, aunque se trate de cosas pequeñas.

En realidad, se trata de dos refranes, de sentido muy contrario. La primera parte: “un grano no hace granero” nos sirve para advertir de que algo es de poca importancia, una pequeñez.

Pero, con el añadido, todo completo, invita a no menospreciar las cosas pequeñas pues si no son suficientes por sí mismas, al menos sí que son parte para conseguir algo más importante

Como la arena de la playa, un granito de arena no hace nada, pero si le vas sumando hace una playa.

Entonces, la segunda parte es una respuesta a la primera.