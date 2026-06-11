Portugal invierte para tener periódicos en zonas rurales

El Gobierno portugués convocó el pasado 2 de junio una licitación pública internacional por valor de tres millones de euros para garantizar la distribución diaria de periódicos en papel en territorios de baja densidad de población durante los próximos tres años, según informó una fuente gubernamental a la agencia Lusa.

La iniciativa, incluida en el Plan de Acción para la Comunicación Social, cuenta con una dotación anual de un millón de euros y está dividida en dos lotes: uno para las regiones Norte y Centro y otro para Lisboa y Valle del Tajo, Alentejo y Algarve.

Con este modelo, el Ejecutivo pretende incentivar la entrada de nuevos operadores y promover la competencia en el sector de la distribución mediante una medida destinada a garantizar la llegada regular de publicaciones a todo el territorio continental y evitar los denominados “desiertos informativos”. La iniciativa busca reforzar el acceso a la información en las zonas más afectadas por la despoblación.

El Gobierno justificó esta intervención por la caída de las ventas en los puntos de distribución y el descenso de la población en el interior del país, factores que han afectado a la sostenibilidad de la distribución diaria de periódicos y han provocado una concentración de la actividad en un único operador.

Según el Ejecutivo, la preparación de la licitación fue “especialmente compleja” debido a la existencia de un único operador dominante en el mercado y a “graves problemas” en la información facilitada por dicho operador, una situación que, según el Gobierno, la propia empresa llegó a reconocer.

Un modelo de acuerdo

El modelo de apoyo se basa en dos pilares: la financiación directa de la distribución a través de esta licitación y el apoyo al funcionamiento de los puntos de venta en territorios de baja densidad, en colaboración con los municipios. Con este fin, Portugal MediaLab y la Asociación Nacional de Municipios Portugueses mantienen conversaciones para definir un modelo de acuerdo. El apoyo financiero fue calculado en función de los costes de la actividad, las diferencias territoriales y la evolución de gastos como el combustible y los salarios.

La licitación contempla ayudas para la distribución en 96 municipios de baja densidad, con diferentes niveles de coparticipación según la población y la densidad demográfica de cada territorio. Los 26 municipios portugueses con menos de 5.000 habitantes y una densidad inferior a 18 personas por kilómetro cuadrado recibirán la mayor coparticipación, fijada en el 125 %.

Entre las obligaciones del futuro adjudicatario figura garantizar al menos un punto de venta en cada municipio del territorio continental, asegurar el transporte no discriminatorio de diferentes periódicos y facilitar mensualmente información detallada sobre ventas, costes y puntos de venta.

El anuncio de la licitación y los pliegos de condiciones fueron publicados el 2 de junio en el Diário da República y en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las empresas interesadas disponen de un plazo de 60 días para presentar sus propuestas.

Finlandia y Francia encabezan un modelo de acceso similar

La medida impulsada por el Gobierno portugués cuenta con precedentes en varios países europeos que, en los últimos años, han puesto en marcha sistemas de apoyo para garantizar la distribución de prensa en zonas rurales o con baja densidad de población. Uno de los ejemplos más similares se encuentra en Finlandia, donde las autoridades establecieron un sistema de subvenciones destinado a asegurar el reparto de periódicos en aquellas áreas donde la actividad resulta difícilmente sostenible. El objetivo es evitar que la falta de rentabilidad provoque la desaparición del servicio en determinadas regiones.

Francia también dispone de mecanismos de apoyo al sector de la prensa escrita destinados a facilitar la distribución de publicaciones y mantener una red de puntos de venta que permita la llegada de periódicos a todo el territorio. Estas medidas buscan preservar el acceso a la información independientemente del lugar de residencia y evitar que determinadas zonas queden al margen de la actualidad informativa.

Otros países como Suecia, Italia o Austria han desarrollado iniciativas similares, aunque de menor alcance, para respaldar la distribución de prensa en áreas con dificultades logísticas o baja rentabilidad comercial.

La despoblación, la reducción de las ventas en papel y el aumento de los costes de distribución han llevado a varios gobiernos europeos a adoptar medidas destinadas a mantener este servicio, considerado por muchas administraciones como un elemento clave para garantizar el acceso a la información y la cohesión territorial.