El PP propone la devolución exprés de migrantes en Ceuta y Melilla

El PP anunció que presentará una proposición de ley en el Congreso para modificar la Ley de Extranjería, con la que pretende posibilitar las devoluciones “en caliente” de los migrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla. La eurodiputada y vicesecretaria popular, Alma Ezcurra, explicó que esta iniciativa surge tras reunirse con sindicatos policiales en Baleares. La propuesta llega a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones automáticas en el mar, pero las permite en elementos de contención fronterizos como las vallas.

Según Ezcurra, la presión migratoria en las ciudades autónomas se trasladó de las fronteras terrestres a las marítimas. Por ello, el PP busca dar “amparo legal” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que actúen con plenas garantías jurídicas. La parlamentaria subrayó que esta medida coincide con la postura de la Abogacía del Estado y confía en recibir el apoyo del resto de formaciones en las Cortes.

Preguntada sobre si esta reforma se extendería a las llegadas en embarcaciones, Ezcurra aclaró que los cambios se circunscriben a Ceuta y Melilla por su “régimen específico” vinculado al histórico salto de las vallas. Argumentó que, al producirse ahora muchas entradas a nado bordeando los espigones, los agentes carecen de herramientas de respuesta inmediata. En cambio, las llegadas en pateras o cayucos se rigen por otro marco jurídico que requiere, según defendió, más recursos, efectivos y el respaldo de Frontex.

Un mensaje a las mafias

Asimismo, descartó aplicar esta devolución inmediata en Baleares o Canarias, ya que el fenómeno es “distinto” al no tratarse de personas que acceden nadando desde un país colindante. No obstante, para el archipiélago balear propuso reconocer la existencia de un problema que “crece de manera extraordinaria” y planteó aumentar la presencia policial, recurrir a Frontex y reformar el padrón para que no funcione como un “efecto llamada” de ayudas sociales. Con ello, busca “mandar un mensaje claro a las mafias que se lucran a costa de vidas humanas”.

Respecto al viaje del presidente Pedro Sánchez a Argelia, Ezcurra deseó que la migración vuelva a ser una política de Estado, criticando que el giro “unilateral” del Ejecutivo sobre el Sáhara Occidental perjudicara las relaciones bilaterales y afectara directamente a Baleares. También censuró la falta de preparación de España ante el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea, afirmando que al país “le ha cogido el toro”.

En el encuentro participó el diputado José Vicente Marí, quien acusó al Gobierno central de aplicar políticas que son un “chollo para las mafias”. Marí denunció que Baleares sufre un “incremento exponencial” de llegadas por el “efecto llamada” de Sánchez, pasando de registrar unas pocas llegadas anuales a recibir actualmente más de 7.500 migrantes al año.