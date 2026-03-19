El presentador del 24h de TVE Lluís Guilera rompe a llorar en directo por el Día del Padre: "Será que me hago mayor"

El presentador del Canal 24 Horas de RTVE, Lluís Guilera, protagonizó este jueves 19 de marzo, Día del Padre, un momento especialmente emotivo durante la emisión en directo. Mientras se retransmitía una pieza en la que varios hijos dedicaban mensajes a sus padres (algunos de ellos ya fallecidos), el periodista no pudo contener las lágrimas. Visiblemente afectado, Guilera comentó: “Imposible no emocionarse… ¿no será que me hago mayor?”.

La emoción fue tal que su compañera, Cristina Pampín, tuvo que intervenir para dar paso al bloque de deportes, ya que el presentador apenas podía continuar debido a la voz entrecortada.

El momento ha sido muy comentado por los espectadores en los comentarios de la retransmisión, que han destacado la naturalidad y cercanía del periodista. No es casual que la pieza le tocara especialmente, ya que Guilera es padre de dos hijos, un niño y una niña.