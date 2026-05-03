Un proyecto mide el efecto de la actividad en el hígado graso

La comunidad científica ha puesto el foco en la actividad física como una de las herramientas más prometedoras para revertir la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, conocida técnicamente como MASLD. Esta patología, que se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado y su posterior inflamación, ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, convirtiéndose en un desafío de salud pública global. Ante esta realidad, surge Exaliver, un proyecto de investigación traslacional pionero que busca transformar el tratamiento de esta enfermedad a través de programas de ejercicio diseñados a la medida de cada paciente, especialmente en la población de edad avanzada.

La iniciativa ha sido posible gracias a la Primera Convocatoria de Proyectos Interáreas del Centro de Investigación Biomédica en Red, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. Esta convocatoria ha dotado al proyecto con un presupuesto de 245.000 euros para un periodo de ejecución de dos años. El liderazgo de la investigación recae en José Antonio Serra, investigador principal del área de Fragilidad y Envejecimiento Saludable en el Hospital Gregorio Marañón, y Olga Estévez, investigadora del área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas en la Universidad Complutense.

Colaboración

Lo que diferencia a Exaliver de otros estudios convencionales es su naturaleza traslacional y la colaboración de una red institucional de élite. El proyecto se organiza en dos ejes fundamentales que operan en paralelo. El primero es un paquete clínico diseñado para evaluar el impacto real y directo del ejercicio en voluntarios humanos. El segundo es un paquete básico que utiliza modelos preclínicos de ratón para profundizar en los mecanismos biológicos que el ejercicio desencadena dentro del organismo. Los investigadores se proponen analizar cómo la actividad física interviene en procesos celulares críticos como la inflamación sistémica, la mejora de la función mitocondrial y la mitigación de la senescencia celular, tratando de entender cómo un hígado sano gracias al deporte influye en la comunicación entre órganos.

Personalización y tecnología punta para combatir la fibrosis

La fase clínica del estudio se ha estructurado como una prueba de concepto con un grupo seleccionado de participantes, divididos estratégicamente en cuatro categorías según su rango de edad y el estado de su enfermedad. El estudio incluye tanto a adultos de entre 40 y 60 años como a personas mayores de 70 años, todos ellos con indicios de fibrosis hepática inicial. El programa de intervención dura tres meses, con tres sesiones semanales de ejercicio físico personalizado, diseñado tras una evaluación exhaustiva de la capacidad física de cada individuo en las instalaciones hospitalarias y universitarias colaboradoras.

Para garantizar la precisión en el seguimiento de los resultados, Exaliver incorpora herramientas tecnológicas de vanguardia desarrolladas y validadas por los grupos del Ciber. Entre ellas destaca el uso de un software especializado que procesa imágenes de resonancia magnética nuclear para medir con exactitud el porcentaje de grasa infiltrada y el nivel de rigidez del tejido hepático.

Monitorización

Además, los participantes portan dispositivos de monitorización continua que registran variables como la calidad del sueño, los picos de glucosa y los niveles de actividad diaria, permitiendo a los científicos establecer correlaciones exactas entre el estilo de vida y la mejoría de la patología.

El objetivo último de esta investigación no es solo confirmar que el ejercicio es beneficioso, sino identificar qué tipo de actividad es más eficaz para cada perfil de paciente. Mediante el análisis masivo de los datos obtenidos, Exaliver pretende desarrollar modelos predictivos capaces de anticipar cómo responderá una persona a un programa de actividad física en función de su edad y su estado metabólico inicial. Este enfoque abre la puerta a una medicina personalizada donde el ejercicio deje de ser una recomendación general para convertirse en una verdadera receta médica.