La prueba final de “Pasapalabra” se estrenará sin “El Rosco” el viernes

Rosa Rodríguez en el momento en el que se lleva el mayor bote de la historia de Pasapalabra, todavía con el emblemático Rosco.

Antena 3 estrenará este viernes, a las 20.00 horas, la nueva prueba final de “Pasapalabra” en sustitución del emblemático “El Rosco”, según dio a conocer la cadena de Atresmedia.

“El programa presentado por Roberto Leal estrena una emocionante y trepidante nueva prueba final”, informó Carmen Pardo, coordinadora de series y programas en antena3.com.

El cambio al formato llega después de que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) confirmara el pasado mes de mayo la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de noviembre de 2022, que resolvía el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia.

La resolución del alto tribunal desestimaba íntegramente los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y confirmaba en todos sus extremos la sentencia recurrida que reconoce que el formato televisivo conocido como “El Rosco” constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

Fuentes jurídicas confirmaron que Antena 3 seguiría emitiendo “Pasapalabra” con “El Rosco” como prueba final hasta que se ejecutara la sentencia, lo que podía durar días o semanas. Finalmente, será este viernes cuando la cadena estrene la nueva prueba final.