Una radio encendida o un abrazo con los deportistas y artistas españoles, todo lo que dejó el segundo día de la visita del papa León XIV en Madrid

El papa León XIV saluda a la bailaora Sara Baras tras su actuación en el evento "Tejer Redes"

El segundo día de la visita del papa León XIV dejó imágenes para el recuerdo, más allá del más del millón de personas que salieron a las calles para escuchar la misa desde la Plaza de Cibeles y acompañar al santo padre en la procesión del Corpus Christi.

Un día que comenzó con una notable presencia gallega. Las alfombras florales de Ponteareas decoraron todo el Paseo de la Castellana por donde León XIV pisó durante la procesión del Corpus Christi en la capital española.

Pese a esto muchos fueron los que se quedaron sin poder acceder al Paseo de la Castellana para disfrutar de la misa del papa León XIV eso no impidió que se perdieran semejante acto.

Algunos con las pantallas puestas por todo el centro de Madrid pudieron seguir la celebración eucarística, otros confiaron en la radio para seguir las palabras del papa. A eso ayudó la Policía Nacional que puso en alguna de sus patrullas la radio en los altavoces para que los peregrinos y fieles lejos de la Plaza de la Cibeles pudieran seguir la santa misa.

Por la tarde, León XIV acudió a un encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena. En el acto participaron personalidades del ámbito universitario, empresarial o deportistas como Carolina Marín y Teresa Perales.

Dos de las medallistas olímpicas y paralímpicas más importantes de España tuvieron la oportunidad de trasladar su visión al papa e incluso regalarse una raqueta de bádminton o medallas para el recuerdo.

En el plano cultural, Antonio Banderas se llevó una gran ovación tras su discurso donde explicó su relación con Dios a través de la Semana Santa de Málaga o el arte. La bailaora Sara Baras llevó el flamenco ante el papa, quien también disfrutó del espectáculo.

Momentos en los que el papa León XIV disfrutó e incluso intercambió confidencias con los ponentes. Así cerró el segundo día de la visita del papa a España.