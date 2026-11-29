Junta de la RAE en la Mezquita-Catedral de Córdoba, en una imagen de archivo.

Los 43 académicos de número en posesión de sus sillones en la Real Academia Española (RAE) votarán el jueves 3 de diciembre para elegir al que ocupará la dirección de la institución durante los próximos cuatro años.

Así, de acuerdo con el calendario fijado por la institución, la primera votación tendrá lugar el 3 de diciembre. En caso de que ningún académico alcance el umbral requerido en esa primera cita, los estatutos contemplan una segunda convocatoria que se celebraría una semana después, el 10 de diciembre. Según establecen los Estatutos y el Reglamento de la Real Academia Española, el cargo de director es elegido por el Pleno mediante votación secreta entre los académicos de número en posesión de su plaza.

Para resultar elegido en primera convocatoria es necesario obtener la mayoría absoluta de los votos de los académicos con derecho a sufragio, computándose tanto los sufragios presenciales como los emitidos por correo conforme a las normas internas de la corporación.

Si en esta primera vuelta ningún académico alcanza dicho respaldo, se procede a una segunda votación, en la que basta con obtener mayoría simple para hacerse con la dirección.

Además de la dirección, en la misma sesión plenaria se someterán a votación otros dos puestos de la Junta de Gobierno, ya que el Reglamento establece un calendario escalonado por bloques anuales para renovar los cargos directivos.

El actual director, el jurista Santiago Muñoz Machado, podría acceder a un tercer mandato al frente de la corporación si así lo respalda el pleno. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2022, fue reelegido para un segundo mandato al frente de la institución, cargo que lleva aparejada además la presidencia de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). El pasado mes de octubre, Muñoz Machado abrió públicamente la puerta a continuar en el puesto si el pleno de la Academia así lo decide.

A lo largo de sus más de tres siglos de historia -desde su fundación en 1713-, la Academia nunca estuvo dirigida por una mujer. Los 31 directores que encabezaron la corporación hasta la fecha fueron hombres, una circunstancia marcada por el tardío acceso femenino a los sillones de la institución.