Gordofobia, ecoansiedad o AOVE, entre las nuevas palabras que entran en el Diccionario de la RAE

Presentación de la 24ª edición del Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española.

La lengua española continúa adaptándose a los cambios de la sociedad. La Real Academia Española (RAE) ha presentado este viernes la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE), que incorpora más de 6.000 novedades entre nuevas palabras y acepciones. Entre las incorporaciones figuran términos tan cotidianos como “porfa” y “cumple”, junto a otros como “gordofobia”, ecoansiedad, “ciberataque” o “ramen”.

La 24ª edición supone una importante renovación de la obra académica y llega doce años después de la anterior, publicada en 2014. Además, coincide con el 300 aniversario del primer Diccionario de autoridades y se convierte en la primera edición nativa digital, elaborada a partir de una base de datos concebida para su tratamiento informático.

El nuevo repertorio reúne 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones, con una mayor presencia de términos procedentes de los distintos territorios hispanohablantes. La actualización refleja la evolución del idioma y la incorporación de palabras que ya forman parte de las conversaciones habituales.

De ecoansiedad a gordofobia: palabras que reflejan los cambios sociales

Entre las novedades destacan términos vinculados a cuestiones sociales y medioambientales. Es el caso de “gordofobia”, que hace referencia a la aversión hacia la gordura o las personas gordas; edadista, relacionado con la discriminación por razón de edad, y “racializar”, que recoge una realidad cada vez más presente en el debate social.

La preocupación por el cambio climático también encuentra su espacio con ecoansiedad, mientras que “turistificación» y macrogranja amplían el vocabulario relacionado con el medioambiente y las transformaciones del territorio.

Otra de las incorporaciones es trans, una palabra vinculada a la identidad de género que pasa a formar parte del repertorio académico.

La tecnología también se hace un hueco en el diccionario

La transformación digital se refleja en numerosas incorporaciones. Ciberataque, ciberseguridad, inteligencia artificial (IA), metaverso, pódcast, influencer y QR son algunas de las voces que se incorporan o amplían su presencia en el diccionario.

También aparecen términos más especializados, como cúbit, relacionado con la computación cuántica, y renderizar, utilizado en el ámbito de la creación de imágenes digitales.

Ramen, poke y burrata: la gastronomía amplía el vocabulario

La cocina es otro de los ámbitos que gana protagonismo en esta actualización. Palabras como ramen, poke, miso, tiradito y burrata encuentran su espacio en el diccionario, junto a esferificación, una técnica culinaria vinculada a la gastronomía molecular.

También se incorpora AOVE, acrónimo de aceite de oliva virgen extra, una denominación habitual en el sector alimentario.

Porfa y cumple, entre las expresiones cotidianas aceptadas

La actualización también presta atención al lenguaje informal. Dos de las incorporaciones más reconocibles son porfa, como forma abreviada de por favor, y cumple, utilizada como acortamiento de cumpleaños.

El diccionario incorpora además palabras relacionadas con la cultura popular, la ciencia y la naturaleza, como brontosaurio y triceratops.

La nueva edición amplía igualmente la presencia de regionalismos y americanismos, con términos como bondi, utilizado en Argentina, Paraguay y Uruguay para referirse al autobús urbano, o cocotaxi, un medio de transporte característico de Cuba.

Con esta actualización, la RAE vuelve a ampliar el registro de una lengua viva, que incorpora nuevas expresiones y adapta sus definiciones a las transformaciones de quienes la hablan.