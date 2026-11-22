El cantante Raphael ha recibido el alta médica este domingo después de pasar la noche en el hospital Quirón de A Coruña, donde fue trasladado de urgencia tras sufrir una indisposición poco antes del concierto que tenía previsto ofrecer el sábado en el Coliseum. El artista, de 83 años, ha querido tranquilizar a sus seguidores con un comunicado en el que asegura que se encuentra mucho mejor.

"Esta mañana he recibido el alta médica, después de pasar la noche en observación en el hospital de A Coruña a causa de un malestar que sentí ayer y que me impidió ofrecer el concierto que teníamos previsto", ha explicado el cantante. Según fuentes municipales, el episodio estuvo relacionado con una subida de tensión y taquicardias que sufrió alrededor de las 20:00 horas, apenas media hora antes del inicio del espectáculo.

Raphael ha reconocido que no se encontraba en condiciones de actuar y ha lamentado haber tenido que cancelar la cita con el público coruñés. «Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche, pero mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis», ha señalado.

Raphael tranquiliza a sus seguidores tras el susto en A Coruña

En su mensaje, el artista también ha agradecido las numerosas muestras de cariño y preocupación que ha recibido desde que se conoció su ingreso hospitalario. "Tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor. Quiero transmitiros tranquilidad y deciros que estoy bien", ha añadido.

La cancelación del concierto se comunicó por megafonía cuando el Coliseum ya estaba prácticamente lleno y los asistentes esperaban el comienzo del espectáculo, previsto para las 20:30 horas. La organización pidió disculpas por las molestias y anunció que devolverá íntegramente el importe de las entradas de forma automática a través de la plataforma de venta.

Su próximo concierto está previsto para el 28 de noviembre

El cantante se encuentra inmerso en su gira Raphaelísimo, con la que continúa repasando los grandes éxitos de sus más de seis décadas de trayectoria. Su próxima actuación está prevista para el 28 de noviembre en Málaga, aunque por el momento no se ha comunicado ningún cambio en su agenda.

El nuevo contratiempo llega después de los problemas de salud que sufrió en diciembre de 2024, cuando padeció un accidente cerebrovascular durante la grabación del programa La Revuelta. Posteriormente fue diagnosticado de un linfoma cerebral y permaneció ingresado diez días. Tras recuperarse, regresó a los escenarios en 2025 y retomó su actividad musical.