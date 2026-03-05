La reina, políticos y periodistas despiden a Ónega

La reina Letizia, políticos y periodistas acudieron a despedir a Fernando Ónega, fallecido este martes a los 78 años, de quien destacaron su independencia profesional. En declaraciones a los periodistas, la reina Letizia afirmó que Fernando Ónega era un “hombre inalcanzable” y un “profesional” al que los estudiantes de periodismo de su promoción se querían parecer. “Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida”, afirmó a las puertas del velatorio a donde, entre muchas otras, llegó una corona de flores con los colores de la bandera española del rey Juan Carlos.

La reina contó que después conoció a su hija Sonsoles, de quien se hizo amiga. “Tiene todo el sentido venir a honrar hoy a Fernando Ónega porque vengo a darle un abrazo a mi amiga y porque es una manera de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio; y a un profesional artesano, que es Fernando Ónega”, aseguró, al tiempo que añadió que el rey querría haber estado en también.

Uno de los primeros en llegar a primera hora fue el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien dijo que es un “extraordinario” periodista, “absolutamente independiente” y “muy respetado” por la profesión. “Ojalá mucha gente lo siga”, afirmó. “He venido a darle el último adiós”, contó a los periodistas a la salida de la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia en Madrid.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió el jueves a la capilla ardiente de Fernando Ónega, a quién reivindicó como un “gran periodista”, que “ha sido un cronista, un analista de la vida política” de España. A la capilla ardiente se acercaron colegas de profesión como Iñaki Gabilondo, Lorenzo Milá, Nieves Álvarez, Lucía Méndez, Mariló Montero, Diego Losada, Alex Barreiro, Esther Palomera, Carlos Alsina, Joaquín Prat, Roberto Arce, Vicente Vallés o Nativel Preciado.