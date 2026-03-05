Relacionan la exposición al con malos resultados en exámenes finales

Un estudio de la Universidad de Oulu, publicado en el Journal of Epidemiology & Community Health, relaciona la exposición al polen con peores resultados en los exámenes finales de secundaria, sobre todo en asignaturas como matemáticas, física y química.

El análisis incluyó a 92.280 estudiantes que realizaron la prueba nacional de matriculación en Helsinki y Turku entre 2006 y 2020. Los investigadores cruzaron las notas con los niveles diarios de polen de aliso y avellano, las únicas especies que liberan polen en Finlandia durante el periodo de exámenes.

Los resultados muestran una caída de las calificaciones en días con niveles bajos y altos de polen (curva en U) frente a jornadas sin polen. Cada aumento de 10 granos por metro cúbico se asoció con descensos pequeños pero significativos en la puntuación, más marcados en matemáticas. En el caso del aliso, el efecto resultó estadísticamente significativo en mujeres; el polen de avellano afectó a las notas de matemáticas en varones.

El estudio es observacional y no permite establecer una relación causal directa. No se dispone de datos individuales sobre alergias, aunque los autores recuerdan que uno de cada cinco estudiantes padece rinitis alérgica.

Los investigadores subrayan la importancia del hallazgo para el futuro académico y laboral del alumnado y concluyen: “Desde el punto de vista de los estudios superiores y del empleo, es importante ser consciente de que la exposición al polen puede perjudicar el éxito en situaciones de examen”.

“Para crear condiciones de desempeño más equitativas, debemos encontrar soluciones para reducir la exposición al polen y sus efectos nocivos (por ejemplo, programar exámenes fuera de la temporada de polen), mejorar la preparación (por ejemplo, información más precisa y accesible sobre el polen) y/o iniciar la medicación de manera oportuna (por ejemplo, aumentar la conciencia de los profesionales de la salud y las personas alérgicas al polen)”.