Los Del Río defienden La Macarena como canción "para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida"

Los Del Río cantando en una de sus actuaciones.

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán desde la Casa Blanca han estado promocionando en sus redes sociales sus logros durante el operativo que ha desencadenado un conflicto bélico en Oriente Medio.

Desde la cuenta del gobierno de Estados Unidos suelen usar recursos audiovisuales con gran presencia en la cultura audiovisual, como series o películas o canciones, para dotar sus operaciones de un tono más adaptado a las redes sociales.

Uno de esos recursos fue el uso de un remix de La Macarena para mostrar cómo atacaban bases y objetivos iraníes como música de fondo del video. Esta situación no ha pasado desapercibida para el grupo sevillano.

Antonio Romero, autor de La Macarena y miembro de Los del Río, mostró su sorpresa y desacuerdo con el uso del tema para esos fines.

En declaraciones para Canal Sur dijo que ellos hicieron La Macarena "para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo".

Aún así es consciente que el tema lanzado hace 33 años sigue siendo un número en el mundo y ellos no pueden evitar que, en este caso, el gobierno de Estados Unidos la use para promoción a su ataque bélico.

Romero también se pregunta "por qué tienen que utilizar (desde el Gobierno de Estados Unidos) una cosa tan simpática y tan graciosa" en un vídeo sobre los bombardeos a Irán.