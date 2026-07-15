Intentan robar en la casa de Lamine Yamal durante el Mundial

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investiga un intento de robo con fuerza en el domicilio del futbolista del FC Barcelona y de la selección española Lamine Yamal, situado en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Según han confirmado fuentes policiales, el intento de asalto se produjo durante la madrugada de este miércoles y fue detectado por el equipo de seguridad privada del jugador. Un vigilante observó a través de las cámaras de seguridad a dos individuos que se encontraban sobre uno de los muros perimetrales de la propiedad, lo que permitió activar los protocolos de vigilancia y frustrar la acción.

La investigación permanece abierta y los Mossos trabajan para identificar y localizar a los presuntos autores. De acuerdo con la información publicada por La Vanguardia, los sospechosos no llegaron a consumar el robo.

Las mismas fuentes han señalado que durante la misma noche también se registró otro intento de robo con fuerza en una vivienda de la misma zona, por lo que los investigadores analizan si ambos hechos podrían estar relacionados.

Por el momento no han trascendido detenciones ni se ha informado de daños relevantes en la vivienda del futbolista. La DIC continúa recopilando imágenes y otros indicios para esclarecer lo ocurrido.