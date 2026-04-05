Rosalía y Lux: la espiritualidad como estética contemporánea

En su nueva era, Rosalía no se limita a hacer música: construye un universo. Con Lux y su gira mundial de 2026, la artista propone una mirada profundamente respetuosa y contemporánea hacia la espiritualidad, alejándose de la provocación para acercarse a la emoción, la introspección y el simbolismo.

El punto de partida está en el propio álbum, una obra atravesada por referencias a lo místico, lo trascendental y lo femenino, donde la espiritualidad se aborda desde una vivencia personal más que desde una doctrina concreta. Esta sensibilidad se traslada al escenario en el Lux Tour, concebido como una experiencia casi teatral que combina música, danza y artes visuales.

Lejos de una representación literal de lo religioso, la puesta en escena se articula como un espacio simbólico y envolvente. El escenario se divide en diferentes planos conectados, con una pasarela que acerca a la artista al público y una segunda plataforma donde se sitúa una orquesta en directo, generando una atmósfera inmersiva. La estructura del espectáculo (organizada en actos)refuerza esa sensación de recorrido emocional, más cercana a una pieza escénica que a un concierto convencional.

Uno de los elementos más impactantes es el uso de referencias culturales que dialogan con lo espiritual desde el respeto. Objetos simbólicos, iluminación cambiante y elementos escenográficos como un gran incensario suspendido sobre el público evocan tradiciones profundamente arraigadas sin caer en la literalidad. El resultado no es una representación religiosa, sino una reinterpretación estética que conecta con lo colectivo desde lo sensorial.

La moda, como siempre en Rosalía, actúa como extensión de este discurso. Los looks del tour (desde volúmenes etéreos hasta estructuras más dramáticas) construyen una narrativa visual que oscila entre lo terrenal y lo elevado. Capas, transparencias y siluetas que recuerdan a lo ceremonial se reinterpretan con una sensibilidad contemporánea, alejándose del disfraz para acercarse a la emoción.

El espectáculo se convierte así en un espacio de transformación constante. Cada acto presenta una nueva identidad, un nuevo estado emocional, reflejando esa idea de tránsito espiritual que atraviesa todo el proyecto.

En un momento en el que la moda y la música buscan nuevas formas de expresión, Rosalía propone algo distinto: una estética que no se apropia, sino que dialoga con lo simbólico desde el respeto. Lux no es una reinterpretación de la religión, sino una exploración de la espiritualidad como lenguaje universal.

Y en ese equilibrio entre lo íntimo y lo espectacular, Rosalía vuelve a demostrar que su verdadero talento no es solo crear tendencia, sino construir significado.