“Separados por el ICE”, Foto del Año en el World Press Photo 2026

“Separados por el ICE”, reconocida como la Foto del Año en el World Press Photo 2026.

La imagen titulada “Separados por el ICE”, captada por la fotógrafa estadounidense Carol Guzy, ha sido reconocida como Fotografía del Año en el World Press Photo 2026, uno de los galardones más prestigiosos del fotoperiodismo mundial.

La instantánea recoge un momento profundamente desgarrador: la detención de un migrante ecuatoriano a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tras acudir a una audiencia judicial en Nueva York. En la escena, su esposa y sus tres hijos —de entre 7 y 15 años— se aferran a él desesperadamente mientras es separado de su familia.

El hombre, identificado como Luis, era el único sustento del hogar y, según sus allegados, no tenía antecedentes penales. Su detención dejó a la familia en una situación de vulnerabilidad económica inmediata y con un fuerte impacto emocional.

La fotografía fue tomada el 26 de agosto de 2025 en el edificio federal Jacob K. Javits, uno de los pocos lugares donde se permitió el acceso a fotoperiodistas. Durante días, Guzy documentó en un estrecho pasillo las detenciones de migrantes que acudían a sus citas judiciales, evidenciando una práctica que, según el jurado, no es aislada sino parte de una política sistemática.

El jurado del certamen subrayó que la imagen constituye una prueba visual del impacto humano de las políticas migratorias, mostrando cómo personas que cumplían con los procedimientos legales eran detenidas tras presentarse ante la justicia.

Por su parte, Guzy declaró que el premio “pertenece a las familias retratadas”, destacando no solo su sufrimiento, sino también su dignidad y resiliencia ante la adversidad.

Los finalistas: Gaza y la lucha por la justicia en Guatemala

Junto a la imagen ganadora, el certamen destacó dos fotografías finalistas que reflejan otras crisis globales:

“Emergencia humanitaria en Gaza” , del fotógrafo Saber Nuraldin, muestra a una multitud intentando acceder a ayuda alimentaria en la Franja de Gaza, en medio de una grave crisis de hambre que afecta a gran parte de la población.

“Los juicios de las mujeres achíes”, de Victor J. Blue, retrata a un grupo de mujeres indígenas en Guatemala tras lograr justicia por crímenes de violencia sexual sufridos durante la guerra civil, en un proceso que duró más de una década.

La edición 2026 del World Press Photo ha sido definida como un “retrato urgente del mundo contemporáneo”, donde las imágenes no solo documentan hechos, sino que también interpelan a la sociedad.

La fotografía ganadora, en particular, pone el foco en el coste humano de las políticas migratorias, recordando que detrás de cada decisión política hay historias reales de familias, pérdida y resistencia.