Así serán los nuevos billetes de euro: el BCE presenta los diez diseños finalistas que puedes votar

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado un nuevo paso en el rediseño de los billetes de euro. La institución ha presentado las diez propuestas finalistas entre las que saldrán los nuevos billetes que comenzarán a circular a partir de 2027 y ha abierto una consulta pública para que los ciudadanos de toda la Unión Europea puedan expresar su preferencia.

La votación estará disponible por internet hasta el 21 de septiembre de 2026, fecha en la que concluirá la encuesta que ayudará al BCE a conocer la opinión de los europeos antes de tomar la decisión definitiva.

Dos temáticas para los futuros billetes de euro

Las propuestas finalistas se dividen en dos grandes conceptos: la cultura europea y los ríos y las aves, elegidos por el BCE para representar valores comunes de la Unión Europea.

En la colección dedicada a la cultura aparecen algunas de las figuras más influyentes de la historia europea, como María Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Suttner.

La segunda temática apuesta por la naturaleza y la biodiversidad. En este caso, los protagonistas son diferentes especies de aves, entre ellas el treparrisco, el martín pescador, el abejaruco, la cigüeña blanca, la avoceta y el alcatraz del norte, junto a paisajes fluviales que simbolizan la conexión entre los países europeos.

Más de 1.200 diseñadores participaron en el concurso

Los diseños son el resultado de un concurso organizado en toda la Unión Europea al que se presentaron más de 1.200 diseñadores gráficos. Tras una primera selección, 25 finalistas fueron invitados a elaborar propuestas para uno o ambos temas.

Ahora serán los ciudadanos quienes podrán influir en la elección mediante la consulta abierta por el BCE.