Sergio Ramírez releva a Vargas Llosa en la silla L

El escritor nicaragüense y ganador del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, ingresa este lunes como académico de número en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa el 13 de abril de 2025. Así, entrará a la institución con un discurso titulado titulado “Un novelista ecuménico” y le dará la bienvenida en nombre de la corporación el académico Luis Mateo Díez. El Pleno de la Real Academia Española eligió como académico a Sergio Ramírez en la sesión del jueves 21 de mayo de 2026. Su candidatura fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023.

“En primer lugar es, obviamente, un honor. Es una cosa muy sentimental para mí. Y a la vez es una carga pesada por todo lo que Vargas Llosa significa en la lengua a los dos lados del Atlántico. Ese es mi sentimiento doble: de mucho orgullo y de mucha responsabilidad”, reconoció el autor.

Su ingreso se produce a pocas semanas de que la RAE celebre en diciembre elecciones a la dirección, con la posibilidad sobre la mesa de un tercer mandato de Santiago Muñoz Machado, uno de los académicos que avaló su candidatura. En ese sentido, explicó que Muñoz Machado tuvo un liderazgo “muy importante” al frente de la institución con su modernización. “A mí me parece que la continuidad del mandato de don Santiago sería muy conveniente para la Academia”, explicó.

Nacionalidad

El escritor nicaragüense recibió la nacionalidad española “dichosamente” tras ganar el Cervantes y en ese sentido puso en valor la “actitud ejemplar” del gobierno de Pedro Sánchez, que fue de los “pocos” en Europa que consiguió nacionalizar a los nicaragüenses exiliados a causa del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país. “El Gobierno de España es el único gobierno europeo o de los pocos gobiernos que consiguió de manera numerosa la nacionalidad a quienes la perdimos. Hay más de 200 personas que están en el exilio en Nicaragua sin nacionalidad, o aún con ella, que han recibido la nacionalidad española por decisión del Gobierno. Esto me parece que ha sido una actitud ejemplar”, explicó.