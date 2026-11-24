La plataforma de moda rápida Shein pagará 100 millones de dólares (unos 91 millones de euros) para cerrar una investigación en Estados Unidos por prácticas comerciales engañosas y abusivas. La Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC) ha concluido que la compañía dificultó las reclamaciones de sus clientes, incumplió sus promesas de entrega, ocultó reseñas negativas y proporcionó información engañosa sobre el origen de algunos de sus productos.

El acuerdo contempla que los 100 millones de dólares se destinen a compensar a los consumidores perjudicados, además de establecer nuevos controles para evitar que la empresa repita estas prácticas.

La investigación describe una serie de irregularidades que afectaron a numerosos compradores, desde pedidos que nunca llegaron a sus destinatarios hasta dificultades para contactar con el servicio de atención al cliente.

Pedidos con meses de retraso y solo cinco agentes de atención telefónica

Según las conclusiones de la FTC, decenas de miles de consumidores denunciaron retrasos de varios meses en la entrega de sus compras, mientras que algunos aseguraron no haber recibido nunca los productos adquiridos.

El organismo estadounidense sostiene que Shein no facilitaba información suficiente sobre el estado de los envíos y dificultaba que los clientes pudiesen contactar con la compañía para resolver sus incidencias.

Uno de los datos más llamativos de la investigación corresponde a septiembre de 2025. En aquel momento, pese a que Shein enviaba cerca de un millón de paquetes diarios a Estados Unidos, disponía de tan solo cinco agentes para atender consultas telefónicas, según la FTC.

Además, la empresa no publicaba en su página web un número de teléfono que permitiese contactar directamente con esos trabajadores.

Shein eliminaba las reseñas negativas de sus productos

La investigación también concluye que la plataforma suprimía opiniones desfavorables de sus clientes y mostraba únicamente reseñas positivas, ofreciendo así una imagen distorsionada de la experiencia real de los compradores.

Esta práctica podía influir en las decisiones de compra de otros usuarios, que consultaban las valoraciones sin conocer las quejas eliminadas.

La FTC considera que esta manipulación de las opiniones formaba parte de un conjunto de actuaciones contrarias a la legislación estadounidense de protección de los consumidores.

Algodón anunciado como estadounidense que procedía de China

Otra de las irregularidades detectadas afecta a la información sobre la procedencia de las materias primas utilizadas por Shein.

Según la investigación, parte del algodón que la compañía presentaba como cultivado en Estados Unidos procedía realmente de China.

En otros productos, los investigadores ni siquiera consiguieron determinar el país de origen del algodón empleado en su fabricación.

El organismo estadounidense también cuestiona las afirmaciones comerciales de Shein sobre sus proveedores y el cumplimiento de estándares relacionados con el trabajo infantil y el trabajo forzoso.