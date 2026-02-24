¿Qué hacer si tengo un accidente por el mal estado de la carretera? Indemnizaciones y responsabilidades

Conoce qué hacer si tienes un accidente por el mal estado de la carretera

Los accidentes de tráfico no siempre se deben a errores humanos. En muchas ocasiones, el deterioro del firme, la existencia de baches, la señalización deficiente o la falta de mantenimiento pueden provocar siniestros con daños materiales e incluso lesiones personales. En la provincia de Ourense, vías principales como la A-52 o la N-525 cuentan con numerosas "fochancas" que, además de molestas, pueden ser peligrosas. Es por ello que surge una pregunta clave: ¿quién responde por los daños?

En España, las administraciones públicas están obligadas a mantener las carreteras en condiciones adecuadas de seguridad. Cuando no cumplen con esa obligación y se produce un daño, puede activarse la llamada responsabilidad patrimonial de la Administración.

¿Quién es responsable si el accidente se debe al mal estado de la vía?

La responsabilidad dependerá de quién sea el titular de la carretera:

Carreteras estatales: Administración General del Estado.

Carreteras autonómicas: Comunidad autónoma correspondiente.

Vías provinciales: Diputaciones.

Calles urbanas: Ayuntamientos.

Si el accidente se produce como consecuencia directa de un defecto en la vía (baches, socavones, ausencia de señalización, desprendimientos, etc.), el organismo responsable del mantenimiento puede estar obligado a indemnizar los daños.

La clave jurídica es demostrar que el daño es consecuencia del mal estado de las carreteras.

Qué hacer inmediatamente después del accidente

Actuar correctamente desde el primer momento es fundamental para poder reclamar posteriormente.

Garantizar la seguridad. Señalizar la zona y colocarse el chaleco reflectante. Avisar a las autoridades. Solicitar la presencia de Policía Local o Guardia Civil para que levanten atestado, especialmente si hay daños importantes o lesiones. Documentar el estado de la vía. Tomar fotografías y vídeos del desperfecto (bache, socavón, señal caída) y del entorno. Recoger datos de testigos. Su testimonio puede resultar determinante. Conservar facturas y presupuestos. Reparaciones, asistencia en carretera y gastos médicos deben quedar acreditados documentalmente.

Cómo reclamar una indemnización

El procedimiento para exigir responsabilidad a la Administración es administrativo, no civil.

Plazo para reclamar

El plazo general es de un año desde que se produjo el accidente o desde la curación o estabilización de las lesiones.

Pasos del procedimiento

Identificar al titular de la vía. Presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la administración competente. Aportar todas las pruebas disponibles: atestado, fotografías, facturas, informes médicos y, si es posible, informe pericial. Esperar resolución. La Administración dispone de seis meses para responder.

Si la resolución es negativa o no hay respuesta en ese plazo, puede interponerse recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Qué indemnizaciones pueden reclamarse

Las indemnizaciones pueden cubrir tanto daños materiales como personales.

Daños materiales

Reparación del vehículo.

Sustitución de piezas dañadas.

Gastos de grúa o transporte alternativo.

Objetos personales deteriorados en el accidente.

Daños personales

Gastos médicos.

Días de baja laboral.

Pérdida de ingresos.

Secuelas físicas o psicológicas.

Daños morales.

En caso de lesiones, el cálculo suele basarse en el baremo de accidentes de tráfico vigente.

Dificultades habituales en este tipo de reclamaciones

Las administraciones suelen alegar:

Falta de conocimiento previo del desperfecto.

Correcto mantenimiento de la vía.

Culpa del conductor.

Fuerza mayor (por ejemplo, fenómenos meteorológicos extremos).

Por ello, la carga de la prueba resulta determinante. Cuanto más detallada sea la documentación aportada, mayores serán las probabilidades de éxito.

Conclusión

Sufrir un accidente por el mal estado de la carretera no implica necesariamente asumir los daños. La legislación española contempla la posibilidad de reclamar una indemnización cuando el siniestro se debe a una deficiente conservación de la vía pública.

Actuar con rapidez, reunir pruebas desde el primer momento y respetar el plazo de un año son aspectos esenciales para proteger los derechos del afectado.