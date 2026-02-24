La N-525 a su paso por A Limia no aguanta más: “Hai fochancas coma pozas”

“Nunca choveu que non escampara”, recuerda el famoso dicho. Y es cierto: tras un mes de récord, las intensas lluvias han dejado de azotar a la comarca de A Limia. El respiro llegará ahora también al tráfico, ya que tráileres y camiones cesarán por fin su invasión de la capital antelana, tras más de un mes obligados a desviarse por la N-525 debido a los cortes que agricultores y ganaderos mantenían en la A-52.

Es esta vía, la N-525, la que ha cargado con todas las consecuencias y parece haber llegado al límite. El pavimento de la carretera luice agrietado por el impacto de los camiones de gran envergadura y el volumen del tráfico, resintiéndose también por las fuertes precipitaciones. Estos daños se repiten a lo largo de la vía, más allá del término urbano de Xinzo, aunque es en el núcleo donde se concentra la mayor cantidad.

Baches de varios centímetros de profundidad proliferan en el recorrido, repitiéndose por cada glorieta. “Hai fochancas coma pozas”, sentenció un vecino a la altura de la estación de autobuses, donde un bache hace a los vehículos invadir ligeramente el carril contrario -en la foto-. “Estache todo igual, na avenida de Portugal xa intentaron pórlle chapa pero voa”, respondía otro paisano a la conversación.

Una estampa que se repite por decenas. | Óscar Pinal

Desde la entrada de Xinzo por la A-52, la denominada avenida de Ourense, las grietas se suman a las obras que el Gobierno central está realizando en la travesía, iniciadas el pasado verano. Una hilera de vallas de plástico rojas y blancas separan el tráfico de los vecinos que, a escasos centímetros, caminan para llegar a sus domicilios y negocios. “Éche un peligro, se teñen que pasar dous tráileres grandes á vez complícase moito”, afirmaba otra vecina mientras entraba a su portal.

Ramón Gómez, edil de Urbanismo, Infraestructuras, Obras y Movilidad, aclaró que “os coches dos veciños sofren danos e estamos axudándoos a tramitar os partes con informes da Policía Local se teñen calquera avería por mor das fochancas”, si bien recalcó que “é unha vía de propiedade estatal e é o Goberno central o que se ten que encargar do mantemento e conservación”.

“Nós estamos en contacto con eles e recalcamos a necesidade de facer os traballos necesarios”, confirmó el edil. Desde el Concello entienden la dificultad de la situación actual y que los parches momentáneos -grava compacta tapada por una chapa metálica- apenas hacen efecto: “Co peso que hai dos camións de alto tonelaxe e a afluencia de tráfico, a chapa acábase movendo e levántase o gravillón”. El remedio, aglomerar la vía de nuevo, era imposible debido a la necesidad de cortarla, una condición que no se podía dar mientras la A-52 continuase bloqueada. “Non valería de nada aglomerar se ás horas están pasando camións”.

El edil explicó que esta situación supuso un gasto extra para los límicos: “A Policía Local fixo horas extra por mor do tráfico, os semáforos en ámbar non son suficientes para regulalo e logo de facer as súas labores diarias, tiñan que estar nas interseccións máis complicadas”.