Las siete hierbas de San Juan: el ritual gallego para atraer la protección y alejar las malas energías

La noche de San Juan es una de las celebraciones con más tradición y simbolismo en Galicia. Aunque el 24 de junio está dedicado al nacimiento de San Juan Bautista, sus rituales tienen un origen mucho más antiguo y están relacionados con antiguas creencias paganas vinculadas al solsticio de verano.

Las hogueras, el fuego y el agua son algunos de los grandes protagonistas de esta noche mágica. Antiguamente, el fuego servía para dar fuerza al sol en el momento del año en el que los días comenzaban a acortarse, mientras que las plantas recogidas durante la víspera tenían un papel fundamental en los rituales de protección y purificación.

El ritual de las siete hierbas

Una de las tradiciones más conocidas en Galicia es la preparación del agua de San Juan, un ritual que consiste en recoger siete hierbas diferentes durante la tarde o noche del 23 de junio y dejarlas reposar en un recipiente con agua hasta la mañana siguiente.

Según la tradición popular, el agua debía prepararse con agua recogida de siete fuentes y permanecer toda la noche expuesta al rocío. Al amanecer, las familias utilizaban esta mezcla para lavarse la cara, un gesto al que se atribuían propiedades protectoras y purificadoras.

La creencia popular señalaba que este ritual ayudaba a alejar las “meigas”, el mal de ojo, la envidia y las malas energías, además de estar relacionado con la belleza y la renovación.

¿Cuáles son las siete hierbas de San Juan?

Aunque la receta puede variar según la zona y las plantas disponibles, las siete hierbas más tradicionales en Galicia son:

Malva: asociada a la protección y al cuidado de la piel.

Romero: una de las plantas más utilizadas en los rituales gallegos por su relación con la limpieza y la buena suerte.

Hierba de San Juan: considerada una planta especial de esta noche por coincidir su momento de recogida con la festividad.

Saúco: vinculada tradicionalmente a la protección frente a los males.

Hierbaluisa: utilizada por su aroma y sus propiedades naturales.

Xesta o escoba rubia: una planta muy presente en Galicia y relacionada con la limpieza simbólica.

Helecho: otra de las especies habituales en estas composiciones tradicionales.

No existe una única combinación obligatoria, ya que en muchas zonas se adaptaba el preparado a las flores y plantas disponibles en el entorno.

Una noche marcada por la conexión con la naturaleza

La tradición de las siete hierbas refleja la estrecha relación que las comunidades gallegas mantenían con la naturaleza. Cada planta tenía un significado y formaba parte de una noche en la que se mezclaban creencias, supersticiones y rituales transmitidos de generación en generación. El número siete tampoco es casual. En la simbología popular está considerado un número especial, resultado de la unión entre el tres, asociado a lo espiritual, y el cuatro, relacionado con lo terrenal.

Junto al fuego de las hogueras, las sardinas, la música y otros rituales como la queimada, el agua de las siete hierbas continúa siendo una de las imágenes más representativas de la noche de San Juan en Galicia. Una celebración que, año tras año, mantiene viva la memoria de los antiguos rituales y la relación entre las personas, la tierra y las creencias populares.