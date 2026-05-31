Estas son las técnicas de estudio que recomiendan los expertos para mejorar la comprensión y el rendimiento académico

Estas son las técnicas de estudio que mejoran la comprensión y el rendimiento para la PAU 2026.

Con la PAU 2026 a la vuelta de la esquina, miles de estudiantes afrontan las últimas semanas de preparación con una misma preocupación: cómo estudiar más en menos tiempo sin olvidar lo aprendido. Los expertos coinciden en que el problema no suele ser la cantidad de horas, sino la forma de estudiar.

Lejos de la memorización mecánica, los especialistas en educación y neurociencia insisten en que las técnicas activas de aprendizaje son las que realmente marcan la diferencia en el rendimiento.

Una de las claves es el estudio activo, que combina lectura comprensiva, subrayado inteligente, elaboración de esquemas y, sobre todo, la capacidad de explicarlo con palabras propias. Frente al repaso pasivo, este enfoque obliga al cerebro a procesar la información y no solo a reconocerla.

Otra estrategia con fuerte respaldo científico es la repetición espaciada, que consiste en distribuir el estudio en sesiones cortas a lo largo del tiempo. En lugar de concentrar todo el esfuerzo en un solo día, el contenido se repasa varias veces en intervalos progresivos, lo que ayuda a fijarlo en la memoria a largo plazo.

También destaca el método Feynman, basado en un principio sencillo: si no puedes explicar un concepto de forma clara y sencilla, es que no lo has entendido del todo. Este sistema obliga a simplificar ideas, detectar lagunas de conocimiento y reforzar los puntos débiles.

A estas técnicas se suma el uso de simulacros de examen, que permiten reproducir condiciones reales de la prueba, mejorar la gestión del tiempo y reducir los nervios.

Los expertos recuerdan además la importancia de la planificación del estudio, el descanso adecuado y la constancia, factores que, combinados con estas metodologías, pueden marcar la diferencia en el resultado final de la PAU.