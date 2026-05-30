SEMANA DE SELECTIVIDAD
Unos 300.000 estudiantes en España se enfrentan a la PAU
SEMANA DE SELECTIVIDAD
Unos 300.000 alumnos se presentarán este curso 2025-2026 a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), según datos facilitados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Los primeros alumnos en comenzar las pruebas serán los de la Comunidad de Madrid, que arrancarán sus exámenes este lunes 2 de junio y los terminarán el jueves 4 de junio.
Por su parte, la Selectividad se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia; y en las Islas Canarias esos mismos días y también el 5 de junio, mientras que en Castilla-La Mancha será el 8, 9 y 10 del mismo mes y en Cataluña el 9, 10 y 11.
En cuanto a la convocatoria extraordinaria prevista para este curso, la mayoría de comunidades autónomas la celebrarán los días 30 de junio, 1 y 2 de julio. Así, estos días celebrarán estas pruebas Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia. Por su parte, Asturias celebrará la convocatoria extraordinaria los días 6, 7 y 8 de julio; en Castilla-La Mancha, los días 29, 30 de junio y 1 de julio; y en Navarra, el 24, 25 y 26 de junio, mientras que Cataluña será la única comunidad autónoma que celebrará esta convocatoria en septiembre, los días 2, 3 y 4.
Este año, varias universidades decidieron aplicar medidas de rastreo de redes y frecuencias para evitar que los alumnos copien y vetar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) durante el examen de Selectividad. En concreto, fuentes de la Universidad de Murcia indicaron que, tras el éxito de las pruebas piloto el año pasado, se generaliza en todas las sedes el rastreo de redes y frecuencias. Además, en la Región de Murcia los alumnos no tendrán permitido el uso de relojes, gafas, ni bolígrafos inteligentes durante la realización de los exámenes de Selectividad. En Galicia llevan utilizando estos detectores para los exámenes de la prueba de acceso a la universidad desde el año 2019 y continuarán utilizándolo en las pruebas de este curso.
Igualmente, la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat catalana afirmó que en las PAU se podrán efectuar controles aleatorios mediante detectores de dispositivos electrónicos para “garantizar el correcto desarrollo de las pruebas”. Desde el departamento señalan que los móviles, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo electrónico deben estar apagados y guardados en las mochilas durante el examen, ya que no se permite su uso en el aula, y recuerdan que se trata de una prueba piloto para evitar el “uso fraudulento durante los exámenes”. También se instalarán detectores de radiofrecuencias en la Universidad de Zaragoza “como elemento disuasorio” para impedir copiar en las pruebas de acceso a la universidad en las próximas convocatorias de junio y julio.
A pocos días de la PAU, miles de estudiantes españoles afrontan los exámenes con una preocupación común: las Matemáticas. Según diversos estudios y encuestas, esta asignatura es la que más inquietud genera entre los alumnos debido a su dificultad y a su importancia para acceder a carreras con notas de corte elevadas. Junto a Matemáticas, Historia de España figura entre las materias más temidas por la gran cantidad de contenidos que exige memorizar. En el ámbito científico, Física y Química también destacan por su nivel de exigencia. Los datos de resultados de años anteriores muestran que Matemáticas y Física se encuentran entre las asignaturas con peores tasas de aprobación. Por su parte, Lengua Castellana y Literatura preocupa especialmente a quienes aspiran a obtener calificaciones muy altas para poder alcanzar los estudios que desean, ya que las notas de corte cada vez son más altas en algunas especialidades. A pesar de estas dificultades, la mayoría de los estudiantes logra superar la prueba. Los expertos recomiendan una preparación constante y una buena planificación del estudio.
Según los últimos datos oficiales, en la convocatoria de 2024 se matricularon 341.831 estudiantes, la cifra más alta registrada hasta la fecha. De ellos, 327.489 alumnos se presentaron finalmente a los exámenes, lo que representa un 95,8 % de participación. Además, 295.250 estudiantes lograron aprobar la prueba. Esto supone una tasa de éxito del 90,2 % entre quienes realizaron los exámenes.
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