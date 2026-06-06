El vídeo de la visita del papa León XIV a Madrid que hace que las redes se compadezcan de los vecinos: "Ánimo, nosotros igual con los villancicos en Vigo"

La visita del papa León XIV a Madrid está despertando una enorme expectación entre fieles y visitantes, pero también algunas quejas vecinales por las molestias derivadas de los preparativos. Los cortes de tráfico, el montaje de infraestructuras y, especialmente, las pruebas de megafonía han provocado el malestar de residentes en las zonas donde se celebrarán los principales actos.

Uno de los testimonios que más repercusión ha tenido en redes sociales ha sido el del periodista Ramón Arangüena, que compartió un vídeo mostrando las pruebas de sonido a primera hora de la mañana. "Las nueve de la mañana, insoportable. Que viene el papa, pero esto es de locos", comentaba mientras grababa el despliegue técnico instalado en una de las calles de la capital.

La publicación generó un intenso debate entre quienes entienden las incomodidades como una consecuencia inevitable de un acontecimiento de gran magnitud y quienes consideran excesivas las molestias para los vecinos. Los comentarios no tardaron en llegar. Muchos usuarios mostraron su empatía con los residentes afectados. "Hoy y mañana rezo por usted. ¡Gracias por aguantar ese ruido!", escribía uno de ellos. Otros optaban por tomarse la situación con humor y relativizar las molestias comparándolas con otras celebraciones populares. "Ánimo, nosotros igual con los villancicos en Vigo", señalaba otro internauta.

También hubo quienes encontraron el lado positivo del asunto. "Temazo San Juan de Hey Kid, yo amanezco con eso de fondo y subidón asegurado", comentaba otro usuario en referencia a la música que sonaba durante las pruebas de megafonía.

Cientos de miles de personas

Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo de organización y seguridad para gestionar la llegada de cientos de miles de personas a los actos previstos entre el 6 y el 9 de junio. Entre las medidas adoptadas figuran restricciones al tráfico, refuerzos en el transporte público, controles de acceso y sistemas de sonido de gran alcance para facilitar el seguimiento de las celebraciones.

Entre los eventos más destacados del viaje se encuentran una multitudinaria misa en la Plaza de Cibeles, encuentros con jóvenes, reuniones institucionales y diversas visitas de carácter social y pastoral. La magnitud de la visita ha convertido a Madrid en el centro de atención internacional durante estos días.