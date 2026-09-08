La terapia hormonal abre una vía para prevenir la demencia

El tratamiento hormonal sustitutivo (THS), utilizado principalmente para aliviar síntomas de la menopausia, podría estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar demencia, especialmente en determinados grupos de mujeres. Así lo apunta un estudio de las universidades británicas de East Anglia y Exeter, realizado con datos de 183.450 mujeres posmenopáusicas del UK Biobank y publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia.

Durante un seguimiento medio de 13,3 años se identificaron casi 4.000 casos de demencia. Las mujeres que habían utilizado THS durante al menos un año presentaron alrededor de un 10 por ciento menos de probabilidades de desarrollar cualquier tipo de demencia y un 16 por ciento menos de riesgo de alzhéimer que aquellas que nunca habían recurrido al tratamiento.

Sin embargo, la asociación no fue igual para todas las participantes. La investigación identificó diferencias relacionadas con el tipo de menopausia, la exposición acumulada a estrógenos, determinados factores genéticos y la edad a la que se inició la terapia.

Personalización

Los autores consideran que estos resultados pueden contribuir al desarrollo de estrategias más personalizadas para abordar la salud cerebral durante y después de la menopausia.

Uno de los grupos que obtuvo un mayor beneficio fue el de mujeres que habían experimentado una menopausia quirúrgica, por ejemplo, tras la extirpación de los ovarios. En este colectivo, quienes habían utilizado THS presentaron alrededor de un 26 por ciento menos de probabilidades de desarrollar demencia que las que no habían seguido este tratamiento.

El equipo también observó una asociación más favorable entre las mujeres que habían tenido una menor exposición natural acumulada a los estrógenos durante su vida. Se trataba de aquellas que habían comenzado a menstruar más tarde o habían alcanzado la menopausia de forma precoz. Entre ellas, el uso de THS se relacionó con un riesgo aproximadamente un 16 por ciento menor de desarrollar demencia.

La genética también pareció modificar la relación. Las asociaciones entre el tratamiento hormonal y un menor riesgo de demencia fueron más fuertes entre las mujeres portadoras de la variante APOE4, considerada un factor de riesgo conocido para la enfermedad de Alzheimer.

La profesora Anne-Marie Minihane, de la Facultad de Medicina de Norwich de la Universidad de East Anglia, dirigió la investigación. Según explicó, las mujeres representan casi dos tercios de los casos de alzhéimer en todo el mundo, por lo que resulta relevante analizar cómo los factores relacionados con el sexo influyen en el riesgo de deterioro cognitivo. Los investigadores analizaron también el momento de inicio de la terapia. Las participantes que comenzaron el tratamiento entre los 46 y los 56 años experimentaron la mayor reducción del riesgo de demencia.

Ventana crítica

El resultado respalda la denominada hipótesis de la ventana crítica, que plantea que la terapia hormonal podría ofrecer mayores beneficios cuando se inicia cerca de la transición a la menopausia que cuando se comienza en edades posteriores.

Para establecer las asociaciones, el estudio tuvo en cuenta factores que podían influir tanto en el riesgo de demencia como en la utilización del THS, entre ellos la edad, las condiciones socioeconómicas, otros problemas de salud y el consumo de medicamentos.

Los autores subrayaron que los resultados no fueron uniformes y que los efectos de la terapia hormonal sobre la salud cerebral parecen estar condicionados por las características individuales de cada mujer.

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Memoria

El trabajo se suma a una investigación anterior de la Universidad de East Anglia que había relacionado el uso de THS con una mejor memoria y capacidad cognitiva y con un mayor volumen cerebral en edades avanzadas entre mujeres portadoras de APOE4. El estudio plantea así la posibilidad de que futuras decisiones sobre el tratamiento tengan en cuenta no solo los síntomas de la menopausia, sino también factores como el tipo de menopausia, la exposición hormonal acumulada, el perfil genético y la edad de inicio. Los investigadores consideran que esta combinación de variables puede servir de base para avanzar hacia una atención más personalizada de la salud cerebral femenina.