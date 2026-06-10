El Tribunal Supremo rechaza el recurso del Real Madrid sobre los conciertos en el Santiago Bernabéu

Ambiente previo al concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, a 20 de julio de 2024

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Real Madrid en relación con la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, según consta en una providencia.

La decisión inadmite el recurso contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de noviembre de 2025 y confirma que el asunto deberá ser analizado ahora por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 31 de Madrid, que será el encargado de estudiar el fondo del caso.

El conflicto se origina a raíz de una reclamación de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, que sostiene que las licencias y el planeamiento urbanístico del estadio no permiten la celebración de conciertos musicales. La justicia había dado inicialmente la razón a los vecinos, lo que llevó al club blanco a recurrir.

El Alto Tribunal considera que el recurso del Real Madrid no justifica adecuadamente el interés casacional necesario y que la cuestión planteada tiene un carácter muy vinculado a las circunstancias concretas del caso, lo que impide su tramitación en esta vía.

Además, el Supremo impone las costas procesales al club, con un límite de 2.000 euros más IVA, en favor de la asociación vecinal que se opuso al recurso.

El procedimiento se remonta a la negativa del Ayuntamiento de Madrid a la solicitud vecinal para declarar que las licencias del estadio no amparaban este tipo de eventos. Tras distintas resoluciones judiciales, el caso regresa ahora al juzgado de origen, que deberá pronunciarse sobre el fondo del asunto.