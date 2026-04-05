La UME incorpora el dron Akila E: cinco horas de autonomía y despegue vertical para emergencias

La Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue avanzando en la modernización de sus capacidades con sistemas no tripulados. Su Unidad de Drones (Udrume), con base en la instalación Conde de Gazola, evalúa actualmente el dron Akila E, un vehículo aéreo de ala fija con capacidad de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) desarrollado por la empresa española Etrair.
Este nuevo dron, el primero de estas características en la UME —hasta ahora centrada en drones de ala rotatoria—, destaca por su propulsión 100% eléctrica y una autonomía de vuelo de hasta cinco horas, un salto cualitativo frente a los sistemas existentes. Además, ofrece un alcance operativo de 40 km, velocidad máxima de 140 km/h y altura de operación de hasta 4.000 metros.
El Akila E está equipado con cámara electroóptica y térmica radiométrica Full HD, sistema IMSI Catcher para localización de dispositivos móviles y cámara multiespectral con bandas pancromática e hiperespectral, convirtiéndolo en una herramienta ideal para incendios, inundaciones, búsquedas y rescates, o cualquier emergencia que requiera vigilancia aérea prolongada y cobertura extensa.
Paralelamente, la Udrume prueba el LAUV (Light Autonomous Underwater Vehicle), un vehículo submarino ligero de 15 kg con ocho horas de autonomía y capacidad para operar hasta 200 metros de profundidad, desarrollado por la empresa portuguesa Ocean Scan-Marine Systems & Technology. Su combinación de sonar de barrido lateral con batimetría y cámara de inspección subacuática con iluminación permite detectar objetos sumergidos incluso en aguas turbias, lo que lo hace muy útil en riadas e inundaciones.
Ambos sistemas forman parte del plan estratégico de la Udrume, que prevé contar con más de 50 vehículos no tripulados —30 aéreos, 15 terrestres y 10 acuáticos— atendidos por un centenar de militares una vez completada su implantación.
Con estas incorporaciones, la UME refuerza su capacidad multidisciplinar para actuar con rapidez y eficacia en catástrofes naturales y emergencias complejas.
