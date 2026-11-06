La Unión Europea exige a TikTok que cambie su algoritmo por los efectos perjudiciales de los vídeos recomendados

El algoritmo de TikTok recomienda vídeos cada vez más similares a los que consume el usuario, lo que puede generar bucles de contenido perjudiciales para la salud mental.

La Comisión Europea concluyó de forma preliminar que TikTok incumple la Ley de Servicios Digitales (DSA) por los riesgos asociados al funcionamiento de su algoritmo de recomendación. Bruselas exige a la plataforma que introduzca cambios profundos en sus vídeos personalizados, al considerar que pueden perjudicar el bienestar y la salud mental de los usuarios.

El Ejecutivo comunitario pone el foco en el denominado «efecto madriguera», que se produce cuando el sistema recomienda de forma continuada contenidos similares a aquellos con los que una persona ha interactuado. Así, cuanto más ve o marca como favorito un usuario un determinado tipo de vídeo, más publicaciones relacionadas recibe en su apartado «Para ti».

La Comisión advierte de que esta exposición repetida puede resultar especialmente perjudicial cuando los contenidos abordan cuestiones como la tristeza, la soledad, la pérdida de peso o la imagen corporal. Estas dinámicas pueden aumentar los sentimientos de ansiedad e insatisfacción personal, reducir la autoestima o agravar problemas de salud mental y trastornos alimentarios ya existentes.

Los riesgos afectan especialmente a los menores y a los adultos vulnerables, que pueden quedar atrapados en espirales de consumo de las que resulta difícil salir. Bruselas considera que TikTok no evaluó adecuadamente estas consecuencias ni aplicó medidas de prevención suficientemente eficaces.

El botón «No me interesa» no sería suficiente

Uno de los aspectos que cuestiona la Comisión es que las herramientas de control de la plataforma no permiten a los usuarios modificar de manera efectiva los contenidos que reciben. Por ejemplo, marcar un vídeo con la opción «No me interesa» puede no ser suficiente para dejar de recibir publicaciones similares.

Bruselas sostiene que el algoritmo continúa dando prioridad al tiempo de visualización frente a las preferencias expresadas por los internautas. Por ello, reclama cambios en el sistema de recomendaciones para que los usuarios tengan un mayor control sobre los vídeos que aparecen en sus pantallas.

Aunque TikTok ya ha introducido algunas medidas para reducir estos riesgos, el Ejecutivo europeo considera que no han sido suficientes. Las modificaciones que reclama afectan al funcionamiento de una herramienta central en el modelo de negocio de la red social, basado en mantener la atención de sus usuarios durante el mayor tiempo posible.

La plataforma, filial del grupo chino ByteDance, rechazó las conclusiones comunitarias. «La Comisión ha formulado una serie de afirmaciones fundamentalmente inexactas», respondió un portavoz a la agencia AFP, antes de defender que cuenta con un historial probado en la protección de su comunidad.

El procedimiento podría derivar en una multa de elevada cuantía si se confirma el incumplimiento de la normativa europea. TikTok ya está bajo investigación por otras posibles vulneraciones de la DSA relacionadas con la protección de los menores, incluidos los riesgos de ciberacoso y de exposición a posibles depredadores.

La actuación forma parte de la ofensiva de la Unión Europea para reforzar el control sobre las grandes plataformas digitales y reducir los riesgos de las redes sociales para los menores.